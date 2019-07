Eiking var med da det første bruddforsøket gikk, men var sjanseløs da det ble kjørt inn. Da det endelige bruddet, der blant andre Edvald Boasson Hagen satt, fikk gå, var han sjanseløs.

– Jeg hadde sinnssykt lyst til å være med i bruddet. Jeg var ganske sikker på at det ville gå inn. Jeg hørte at verken Sunweb eller Bora ville kjøre, så da måtte jeg være med, men det viste seg å være umulig for meg i dag, sa Eiking til TV 2 etter etappen.

Han hadde troen på at bruddforsøket han var med på ville få lov til å gå.

– Jeg var med på et forsøk helt i starten med Wellens og van Aert blant annet, og tenkte det så bra ut. Jeg snudde meg et par ganger, og det begynte å åpne seg en liten luke, så da tenkte jeg det ville gå veien.

– Men så begynte det å gå opp, og da var det noen med gode bein som ville være med. Alaphilippe, blant annet, ville absolutt være med. Så da gikk bruddet på kontraen på det jeg var med. Da var beina sure, og det gikk sinnssykt fort. Da hadde jeg syre til øreflippene.

Han trillet til slutt i mål helt først i hovedfeltet, over 16 minutter bak vinneren.

– Hvorfor ikke bare være først over mål i hovedfeltet? Jeg tenkte «herregud, det er jo et sykkelløp». Det trenger ikke være for mange av de uskrevne reglene.

– Blir det godt med en hviledag snart?

– Jeg vet ikke jeg, vi kan vel like godt bare bli ferdige med det og kjøre alt i ett, smiler Eiking.

– Morgendagen passer Alexander Kristoff

Det ble som ventet en rolig dag for Alexander Kristoff. I morgen derimot er det ventet at det blir en spurt. Rytterne skal likevel over tre tredjekategorier og en fjerdekategori. Det mener TV 2s sykkelekspert, Thor Hushovd, bør passe Kristoff..

– I morgen er det en lang etappe, og rytterne begynner å bli slitne. Det har vært to harde etapper nå, og alle er seige i kroppen. Dette passer han, sier Hushovd.

– Så får vi håpe de klarer å jobbe sammen i morgen. De klarte det inn mot Nancy på fjerdeetappen. De bommet litt sist, men vi får håpe de får til det de har vist tidligere. Da kan alt skje i morgen.

På søndagens etappe trillet Kristoff i mål over 21 minutter bak vinneren, sammen med Sven Erik Bystrøm og Amund Grøndahl Jansen. Vegard Stake Laengen trillet inn omtrent to minutter foran sine landsmenn.