Akrobatiske Occean (37) scoret mot gamleklubben: – Pur klasse!

Mjøndalen – Odd 2-0 (0-0):

Med seier mot Mjøndalen ville Odd tatt Eliteserie-ferie på tabelltoppen. Men den tidligere Odd-spillere Olivier Occean bidro til å snyte Dag-Eilev Fagermos menn for tabelltoppen. Mjøndalen vant nemlig kampen 2-0.

37-år gamle Occean sendte på akrobatisk vis Mjøndalen i ledelsen i det 57. minutt. Tonny Brochmann sørget for 2-0-seier til Mjøndalen da han scoret fra straffemerket ti minutter før slutt.

– Det var rett og slett pur klasse av Olivier Occean, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud om Occeans scoring.

BORTVIST: Politiet bortviste to Odd supportere etter bråk under eliteseriekampen i fotball mellom Mjøndalen og Odd på Consto stadion i Mjøndalen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix Foto: Teigen, Trond Reidar

Etter Occeans scoring mot gamleklubben kokte det over for enkelte av de tilsreisende Odd-supporterne. De roet seg da politiet tok plass foran Odd-fansen på tribunen. Ifølge NTB bortviste politiet to Odd-supportere etter bråket som oppstod etter Occeans feiring.

For Odd sin del gjør 0-2-tapet at de fortsatt er nummer tre på tabellen. Bodø/Glimt gikk forbi de hvitkledde med seier over Ranheim lørdag. Odd er nå à poeng med Bodø/Glimt på 2.-plass og poenget bak serieleder Molde, med like mange kamper spilt som Molde og en mindre enn Bodø.

– Det må oppleves som spesielt for ham

Odd traff stolpen før hvilen, men etter pause våknet Mjøndalen og Olivier Occean.

37 år gamle Olivier Occean, som spilte for Odd først fra 2004 til 2005, og deretter fra 2015 til 2017, sendte Mjøndalen i ledelsen mot spillets gang.

På akrobatisk vis sendte Occean bruntrøyene i ledelsen etter å ha avsluttet på volley i feltet etter 57 minutter.

– Man kan diskutere hvor fortjent det er, men det er bare å bøye seg for en storscorer som gjør dette mot gamle lagkamerater. Det var rett og slett pur klasse av Olivier Occean. Med den fartstiden har hatt i Odd-drakt må han nok oppleve dette som helt spesielt, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud etter Occeans scoring.

Odd-fansen måtte roes ned av politiet

Etter scoringen kokte det over for Odds tilreisende fans, som opplevde Occeans feiring av scoringen som provoserende.

De roet seg etter at politiet tok plass foran Odd-fansen på tribunen.

Kvarteret før slutt ble Occean, som blir 38 år i oktober, byttet ut til stående applaus fra Mjøndalen-fansen. Ti minutter før slutt fikk Mjøndalen straffespark da Odd-keeper Sondre Rossbach felte Mjøndalens William Sell innenfor Odds 16-meter.