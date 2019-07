Søndag kom meldingen om at åtte fallskjermhoppere og en pilot omkom etter at et småfly styrtet på en øy utenfor Umeå i Sverige.

Axel Pettersson (16) ble vitne til ulykken.

Snurret ukontrollert

– Jeg så flyet i luften. Det snurret ukontrollert, sier han til TV 2.

Da sprang han ut og begynte å filme.

– Så krasjet det i bakken, sier en tydelig preget Pettersson.

16-åringen, som bor i nærheten av flyplassen hvor flyet tok av fra, forteller at flyet lagde en lyd han ikke har hørt før.

– Lyden var spesiell. Jeg har ikke hørt noe lignende, sier han.

Han forteller at ulykken har gått hardt innpå han.

– Jeg var stum. Jeg kunne ikke puste eller snakke. Alt var stille og kaldt, sier han.

Petterson forteller at lokalsamfunnet bidro i etterkant av ulykken.

– Det var mange som var med og hjalp. Hele gaten min var med, sier han.

Hørte høyt smell

Göran Nyström var også vitne til ulykken. Til avisen Västerbottens-Kuiren forteller han at han hørte et smell fra luften.

– Jeg tenkte at nå er det fare på ferde. Da ser jeg plutselig flyet på vei ned i bakken. Jeg ventet på smellet, og det hørtes opp i himmelen, sier han til avisen.

Ingela Hjulfors Berg, som bor i nærheten av flyplassen, forteller til Expressen at hun pleier å høre flyene med fallskjermhoppere.

– Jeg hørte flyet, og tenkte: «Gud for en lyd». Så ble det plutselig helt stille. Kort tid senere hørte jeg politiet komme nærmere, sier hun.

Hennes barn, som også var ute da ulykken skjedde, så ulykken.

– De fortalte at de så flyet snurre, med nesen pekende nedover. De sa de hørtes ut som en gammel gressklipper som hakket.