Det bekrefter storklubben på sine nettsider.

Overgangssummen skal ligge på rundt 865 millioner kroner, og dermed får Maguire merkelappen verdens dyreste forsvarsspiller.

Engelskmannen slår den gamle rekorden til Virgil van Dijk, som ble hentet til Liverpool for 830 millioner kroner i desember 2017.

Midtstopperen har skrevet under på en seksårskontrakt med de røde djevlene. Manchester United har også sikret seg en opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere ett år.

– Når Manchester United banker på døren, er det en utrolig mulighet, sier midtstopperen til klubbens nettsider.

– Etter samtalene jeg hadde med manageren, er jeg begeistret for planene han har for laget. Det er tydelig at Ole bygger et lag for å vinne trofeer, fortsetter Maguire.

Selv er Ole Gunnar Solskjær strålende fornøyd med å ha sikret seg den engelske landslagsspilleren.

– Harry er en av de beste stopperne i verden. Han leser spillet veldig bra, uttrykker seg på banen og er flink til å bevare roen under press. I tillegg er han god med ballen og farlig i begge bokser. Han kommer til å passe fint inn i denne gruppen, både på og utenfor banen, lyder det fra kristiansunderen.

Tredje Solskjær-signering

Maguire er Ole Gunnar Solskjærs tredje signering som sjef for de røde djevlene. Tidligere i sommer har Daniel James (Swansea) og Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) blitt hentet inn portene på Old Trafford.

Maguire forlater Leicester, som hentet ham for 128 millioner kroner fra Hull City i 2017. For revene er det blitt 69 kamper i Premier League, og fra sin midtstopperplass har han scoret fem mål og levert tre målgivende pasninger.

Manchester United har vært på desperat jakt etter å forsterke den bakre fireren etter har sluppet inn hele 54 mål i ligaen forrige sesong.

– Kan være spilleren de trenger

TV 2s fotballkommentator, Kasper Wikestad, er spent på hvorvidt det dyre kjøpet blir en suksess.

– De har trengt en midtstopper, og sagt at de ønsker Maguire. Da føler jeg det er riktig å bruke så mye penger på ham. Tiden vil vise om det blir verdt det, for det er ikke hundre prosent sikkert at det blir en kjempesuksess. Jeg skjønner tankegangen til klubben, så det blir spennende å se om han klarer å ta steget opp, sier Wikestad.

– Manchester United trenger en som kan lede linjen, og har hatt flere midtstoppere som ikke har fungert. Maguire kan være spilleren de trenger som hever makkeren sin. Han er god med ball og har ro. Det er lurt at Solskjær bygger laget bakfra.

Maguire har vært fast på det engelske landslaget under Gareth Southgate. Briten spilte alle sju kampene for «Three Lions» i fotball-VM i 2018, der de til slutt tapte bronsefinalen mot Belgia. Den 1.94 meter høye stopperen scoret mot Sverige i kvartfinalen, et mål som til nå er hans eneste mål for landslaget.