– Denne ulykken er uten sammenligning, sier Per-Olov Humla i Svenska Fallskärmsförbundet til Expressen.

Han og flere andre representanter fra forbundet er søndag på vei til ulykkesstedet for å delta i kriseteamet som er opprettet etter at ni personer omkom i en flyulykke utenfor Umeå.

– Vi fallskjermhoppere holder sammen, spesielt når de verste hendelsene skjer, sier han videre.

Liten familie

Anna Oscarson, kommunikasjonsansvarlig i Sveriges Fallskjermforbund, forteller om et lite miljø som tar ulykken svært tungt.

– Det er helt forferdelig. Hele forbundet er berørt av ulykken, og det virker ikke som om det er sant. Dette er det verste som har skjedd svensk fallskjermhopp noen gang, sier Oscarson til TV 2.

Oscarson beskriver et veldig intimt miljø med 1500 aktive medlemmer over hele Sverige.

– Hele fallskjermmiljøet er som en liten familie. Miljøet i Sverige er ikke så stort, alle har uansett en liten kjennskap til hverandre, forteller kommunikasjonssjefen.

Nettopp skaffet nytt fly

Til Aftonbladet uttaler Conny Qvarfordt i redningstjenesten at flyet tilhørte den lokale fallskjermulykken.

Oscarson opplyser til TV 2 at klubben nettopp hadde gått til anskaffelse av et nytt og større fly. Det svenske forbundet sender nå instruktør og leder til Umeå for å bistå i krisehåndteringen.

– Håpløst trist

Også Norges Luftsportforbund følger ulykken tett.

– Ulykken er håpløst trist, sier fagsjef Jan Wang til TV 2.

Han forteller at denne typen ulykke er blant det verste som kan skje.

– Noe av det verste som kan skje er havari når hoppere er inne i flyet. De fleste fatale ulykkene som skjer i sammenheng med fallskjermhopp skjer under åpen himmel. Som oftest enten ved at man gjør feil i landingen eller at man flyr inn i hverandre. Da innvolverer det én eller to hoppere. I dette tilfellet har det skjedd et stort antall hoppere, sier han.

En video fra ulykken viser at flyet som går loddrett nedover mot bakken.

Leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, mener det er for tidlig å uttale seg om hva som har gått galt under flyvningen.

– I første omgang tenker vi på at ni mennesker har omkommet i en tragisk ulykke, og at man vil komme til bunns i hva det er, men det er alt for tidlig å spekulere i hva det kan være, sier han.

Større risiko

Flyet var av typen GippsAero GA8 Airvan. Carlsen forteller at en-motors propellfly av denne typen har en større operativ risiko.