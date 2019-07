Rosenrød Chelsea-start for Lampard

Stortalentet Christian Pulisic (20), som ble kjøpt og leid tilbake til Dortmund i januar, skal erstatte Hazard, men det blir antagelig litt for store sko å fylle allerede nå.

Leiesoldaten Gonzalo Higuain er sendt i retur til Juventus. Kampen om spissplassen(e) på Chelsea står da mellom Olivier Giroud, som scoret fattige to seriemål forrige sesong (men ble toppscorer i Europaligaen), Tammy Abraham (21), som scoret 25 mål for Aston Villa i Championship og Michy Batshuayi (25), som nettet fem ganger for Crystal Palace på elleve kamper i vårsesongen.

De tre er allerede testet ut i ulike konstellasjoner. Abraham og Batshuayi fikk ros etter at de spilte sammen på topp i førsteomgangen mot St. Patricks.

– Tammy og Michy spilte med mye energi på topp og viste nøyaktig det jeg er ute etter, sa Lampard etter 4-0-seieren.

Ungdomsrevolusjon

Lampard er ventet å gjennomføre en slags ungdomsrevolusjon i Chelsea, som har et av verdens beste fotballakademi og en enorm utlånshær av unge spillere, men lite å vise til av førstelagsspillere for klubben.

Manageren har allerede tatt administrative grep for å bedre samarbeidet og nærheten mellom førstelaget og akademiet. Nå må han vise det med laguttaket.

De fleste ungguttene vil fremdeles bli sendt ut på lån. Men det er duket for at Callum Hudson-Odoi og Ruben Loftus-Cheek, som slo igjennom på førstelaget forige seong, vil få nye muligheter når de blir skadefrie etter akillesskadene sine. En mørk sky på horisonten er at Bayern München vil ha Hudson-Odoi, som kun har ett år igjen av kontrakten sin.

Det ligger også i kortene at nevnte Abraham, midtstopper Fikayo Tomori (21) midtstopper samt midtbanespiller Mason Mount (20), som spilte fast på Derby under Lampard i Championship, vil få mye spilletid når alvoret starter i august. I løpet av juli kan andre unggutter overbevise nok til å få være med i A-lagstroppen.

Da får Chelsea rekordmange egenproduserte unge spillere i førstelagstroppen, men spørsmålet er om både spillernes og managerens ungdommelige pågangsmot vil gi avkastning i form av poeng og seirer. Skulle det lugge, er ikke klubbeier Roman Abramovitsj kjent for å være en tålmodig mann.