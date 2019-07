Se Brewsters scoring i vinduet øverst!

Søndag ble League Two-klubben Bradford slått 3-1 på bortebane.

James Milner scoret Champions League-mesterens to første tidlig i kampen. Så stod Rhian Brewster, som scoret to i 6-0-seieren over Tranmere på torsdag, for Liverpools tredje.

19-åringen var først på en retur, og fikk ballen i mål fra kloss og skrått hold.

Liverpool skal ha høye håp for den talentfulle spissen, som har til gode å spille en offisiell kamp for de røde.

– Vi har planlagt en viktig rolle for ham, sa Jürgen Klopp til Liverpools nettsider da sesongoppkjøringen startet.

Brewster var på benken i Champions League-finalen etter å ha slitt voldsomt med skader. Han ble hentet fra Chelseas ungdomssystem i 2015, og har notert seg for 20 scoringer på 23 kamper for Englands U17-landslag.

I pausen byttet Klopp samtlige utespillere. I andre omgang ble det ingen scoringer for Klopp og co. Bradford reduserte på straffe med ti minutter igjen.

Flere av Liverpools største stjerner er ikke tilbake i aksjon etter å ha vært involvert med landslagene sine i juni og juli.

Nå venter treningsleir i USA for Liverpool. Der blir det langt tøffere motstand, i form av blant andre Borussia Dortmund og Sevilla. Alle Liverpools treningskamper ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo.