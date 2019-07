Brannfly ble lørdag satt inn for å hjelpe til med å slukke en skogbrann i Gallipoli i Puglia, sørøst i Italia. Brannmannskaper på bakken opplyser at de fant et utbrent lik.

På Sardinia ble et hotell, to campingsteder og rundt 20 privatboliger evakuert i Tortoli på øyas østkyst lørdag, melder nyhetsbyrået ANSA.

Tre brannfly ble sendt til området. Et område på rundt 800 hektar er berørt, opplyser den statlige fjernsynsstasjonen RAI.

«Helvete på Sardinia» er tittelen på en overskrift i lokalavisen La Nuova Sardegna. Ifølge avisen er det registrert 41 branner på øya.

Sardinias regionale miljøvernminister Gianni Lampis skylder på brannstiftere.

– Dere er bare kriminelle, feige drittsekker. Dere skal stilles til ansvar, deres skitne hender skal betale dyrt for ødeleggelsen og faren dere har skapt, skriver han på Facebook.

Skog- og krattbrann er vanlig gjennom den tørre og varme sommersesongen. Men inneværende år ser ut til å være spesielt ille, ifølge jordbruksorganisasjonen Coldiretti. Starten på året var tørr, og juni var den varmeste måneden som er registrert, ifølge organisasjonen. Coldiretti advarer om tap av jordbruksareal som følge av brann, varme og ekstremvær som har omfattet hagl på størrelse med appelsiner.

