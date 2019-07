Dronning Margrethe brukte det danske forsvarets helikoptre da hun dro på tre reiser i februar i år.

Tall fra Forsvaret viser at dronningens tre flyreiser 5., 8. og 11. februar i år i alt kostet myndighetene 552.271 danske kroner, ifølge Ekstrabladet.

Det tilsvarer over 700.000 norske kroner.

Ifølge den danske avisen dekker prisen drivstoff, ruteavgifter, start - og landingsavgifter, i tillegg til vedlikehold.

Én tur kostet 200.000

Det er spesielt én tur som ble dyr. Da dronningen skulle delta på åpningen av et nytt sykehus i Sønderborg, brukte hun et helikopter av typen EH-101 fra Fredensborg Slott til Sønderborg og hjem igjen. Den turen kostet over 200.000 danske kroner. Det hadde tatt litt over tre timer å kjøre i bil.

Mette Bryde Lind, som er direktør i den danske giktforeningen, og som inviterte dronningen til åpningen av sykehuset, mener at dronningens besøk ga valuta for pengene.

– Dette gir oss omtale og noe vi kan fortelle våre medlemmer. Det er vel en av de omkostningene som til må når man skal representere hele landet, sier Lind til Ekstrabladet.

Har fått kritikk tidligere

Dronningen har tidligere fått kritikk for det samme.



I 2014 brukte kongefamilien forsvarets fly og helikoptre 14 ganger til en pris på 4,3 millioner norske kroner, skriver BT.

– Dette er noe man bør gjøre med omtanke. Det vil være delte meninger om dette i offentligheten. Noen vil forbannet over at det brukes så mye penger på det, som i dette tilfelle, mens andre mener det må være helt greit å bruke disse ressursene når de har den jobben de har, sa historiker og lektor Lars Hovbakke ved Københavns Universitet til avisen da.