Fotballryktene: – Coutinho åpner for Liverpool-retur

Coutinho har ikke fått ting til å stemme etter monsterovergangen til Barcelona for halvannet år siden.

Nå kan det være duket for en retur til Merseyside.

Skal en tro Daily Express, vil Coutinho avslå Manchester United. Barcelona-stjernen holder derimot døren åpen for en retur til Liverpool, som sies å følge utviklingen med interesse.

Det gjør imidlertid også PSG, som er den mest aktuelle destinasjonen for 27-åringen, hevder Express.

Samtidig går stjernens agent, Kia Joorabachian, ut i media og uttrykker frustrasjon overfor Barcelona. Ifølge ham får Coutinho blandede signaler fra den spanske storklubben.

Der presidenten sier at Coutinho ikke er til salgs, skal en annen person i Barcelona aktivt ha forsøkt å selge brasilianeren den siste tiden. Det sier Joorabachian til Sky Sports.

Bayern München gir ikke opp håpet om å sikre seg Chelseas stortalent Callum Hudson-Odoi. Daily Mail hevder at den tyske giganten kommer til å by 500 millioner kroner for den driblesterke 18-åringen, om lag 100 millioner kroner mer enn de bydde i januar.

Harry Maguire er blitt linket til Manchester United hele sommeren. Nå har stopperkjempen fortalt Leicester-styret at han ønsker å dra, skriver Daily Mail.

Den 21 år gamle CSKA Moskva-spissen Fedor Chalov er en ettertraktet mann. Han følges av Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham og Manchester United. Det hevder Mirror.

Etter sesongen åpnet Christian Eriksen for et klubbskifte. Nå går det mot at dansken blir i Tottenham som følge av mangel på klubber som vil hente ham, skriver The Guardian.

Neymar har satt ytterligere fart på ryktene om at han kan være nær en Barcelona-retur. I et intervju sier han at hans beste fotballminne er da han var med å slå PSG 6-1 i Champions League, ifølge Daily Mail.