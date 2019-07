Fuglsang mener nemlig de to franskmennene fikk god hjelp av å ligge i dragsuget til en motorsykkel ned den siste stigningen inn mot mål.

– Vi håpet på en seier for Lutsenko eller meg, eller at jeg kunne vinne tid i sammendraget. Jeg var ikke med da de to franskmennene fulgte motorsykkelen over toppen, så selv om vi jaget i en større gruppe bak dem, klarte vi ikke ta dem igjen, sa dansken til dansk TV 2 etter målgang lørdag.

– De fikk hjelp, det kunne vi se da vi satt bak dem. Vi kunne se at de lå bak motorsykkelen. Jeg ble tatt litt på senga da de angrep. Jeg skulle ikke vært så langt framme, men heller bak sammen med de. Men det er sånn det er.

– Jeg satte fra meg sykkelen og tok en motorsykkel

Julian Alaphilippe, som syklet seg inn i den gule ledertrøya, svarte sarkastisk på kritikken fra sin danske konkurrent.

– Jeg satte fra meg sykkelen på en bil, og tok en motorsykkel. Det gikk veldig fort. Den var bedre enn sykkelen min, sa franskmannen sarkastisk på pressekonferansene etter etappen, før han kom med et mer seriøst svar:

– Jeg ga full gass, og det gjorde Pinot også. De kjørte full gass bak oss også. Jeg vet ikke hva jeg skal si – jeg var ikke bak en motorsykkel.

Fuglsang får støtte

Fuglsang på sin side, fikk støtte fra både Dan Martin og Bauke Mollema. Sistnevnte sa at hendelsen endret utfallet av etappen.

– Det er latterlig. Jeg snakket med juryen underveis, fordi tv-motorsykkelen lå for tett på feltet hele tiden. I en utforkjøring har det mye å si, sa Mollema til belgiske Sporza.

– Det er synd at de ikke følger med på det. Kanskje det var det samme for gruppen bak, men det endrer virkelig utfallet av løpet.

Mollema går i detalj på hvordan det hjelper å ligge bak en motorsykkel.

– Ved å se på bremselysene kan du se akkurat når, og hva slags sving som kommer. Videre tjener du mye på dragsuget fra en motorsykkel.

En av de største stjernene i feltet, Greg van Avermaet, sier at motorsyklene påvirker sykkelløp i stor grad.

– Det påvirker mye. Det er et stort problem i sykling. De er alltid litt for nære. En nederlandsk studie viste at du får fordeler av å ligge bak de selv om de ligger 30-40 meter foran. Det merker du i feltet. Det gjør farten kjempehøy. Motorsyklene påvirker løpet, sier van Avermaet til TV 2 før starten på den niende etappen.

UCIs regler sier at motorsykler ikke skal påvirke løpe eller la ryttere ligge i dragsuget. Det har foreløpig ikke blitt gitt noen straff til noen av motorsykkelførerne på gårsdagens etappe, skriver Cycling news.