Den tidligere stortingspolitikeren tar sats. Hvert ord er en kraftanstrengelse.

– Jeg fikk slag, sier Ågot Valle (74) sakte.

Den en gang veltalende SV-politikeren har i dag nesten ikke språk. Hun forstår alt, men klarer ikke å gjøre seg forstått.

Etter slaget i 2011 ble Valle funksjonshemmet og er helt avhengig av assistanse i hverdagen.

Men hun er for gammel for å få Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra kommunen. Funksjonshemmende over 67 år har nemlig ikke lovfestet rett på denne hjelpen.

– Alderdiskriminering

– Vi reagerer på at dersom hun hadde vært ti år yngre, ville hun fått denne hjelpen. Det er alderdiskriminering.

Det sier mannen til Valle, Yngve Sæterås. Han har kjempet i årevis for at konen skal få BPA. Alle søknadene har blitt avvist av Bergen kommune.

I 2015 ble ordningen rettsfestet, og norske kommuner fikk over 500 millioner kroner i økte midler. Loven er slik at man har rett på BPA dersom man har et langvarig og stort behov for hjelp – minst 25 timer i uken.

Men ikke om du er fylt 67 år.

Nå kjemper familien for å endre loven, slik at også eldre funksjonshemmede skal få lovfestet rett til hjelp.

FRUSTRERT: Familien reagerer på at Ågot ikke får den hjelpen hun burde hatt krav på, kun fordi hun først ble funksjonhemmet i godt voksen alder. - Det er diskriminering, sier mannen til Ågot, Yngve Sæterås.

Endrer loven

Regjeringen bekrefter overfor TV 2 at loven skal endres, slik at også brukere over 67 år kan fortsette med BPA.

Men dersom man er over 67 år når man søker ordningen for først gang, slik som Ågot Valle, får man ikke hjelp.

– Det er urettferdig, sier Valle.

Uten mannens hjelp, ville 74-åringen vært lenket til rullestolen store deler av dagen.

– Hjelp skal være behovstyrt

Interesseorganisasjonen Uloba Independent Living er også kritisk til aldersdiskrimineringen.

TRENGER HJELP: Valle er helt avhengig av at mannen Yngve hjelper henne. Hadde hun fått BPA kunne hun hatt en lagt mer aktiv hverdag.

– Vi kommer til å kjempe videre for at også folk over 67 år også skal kunne aktive deltakere i samfunnet, sier generalsekretær i Uloba Vibeke Marøy Melstrøm.

Hun får støtte fra Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Alder ikke skal være et kriterier for å gi helsehjelp. Helsehjelp skal gis etter behov, sier Toppe.