25 år etter at den originale filmen om løvene Simba, Nala og Mufasa hadde premiere, er en ny og moderne versjon i ferd med å innta kinoskjermer verden over.

Disney har hatt suksess med å modernisere gamle klassikere tidligere. Den nye versjonen av Jungelboken, som hadde premiere i 2016, spilte inn nærmere åtte milliarder norske kroner.

Langt fra originalen

Onsdag 17. juli har den nye versjonen av Løvenes Konge premiere i Norge, men utenlandske anmeldere har foreløpig ikke latt seg imponere nevneverdig.

«Hvis du aldri var en fan av Løvenes Konge, er det ingenting med den nye filmen som vil overbevise deg nå heller. Men for de som er for unge til å ha sett originalen, så kan dette bli en livsforandrende opplevelse», skriver filmanmelder Peter Debruge, i det amerikanske magasinet Variety.

Teknisk mesterverk

Anmelder i Vulture Bilge Ebiri skriver at filmen rent teknisk er et mesterverk, og at det er vanskelig å tro at den er laget i et studio. Men Ebiri er langt fra overbevist.

«Humøret i filmen har forandret seg. Plutselig så føles ikke den ikoniske åpningsscenen, når alle dyrene samler seg på marken for å hylle nyfødte Simba, like triumferende eller rørende, som den gjør i den animerte klassikeren. I stedet føles det kjølig autoritært», skriver han.

USA Today sin anmelder Brian Truitt mener ikke det var nødvendig med en ny versjon av filmklassikeren, og skriver at originalen fortsatt holder seg svært godt.

Nådeløs kritikk

«Den nye filmen gjør en OK jobb i å brøle liv i en klassiker til en ny generasjon, og den ser spektakulær ut underveis. Men originalen vil fortsatt være den virkelige hovedattraksjonen», skriver Truitt.

Scott Mendelson, anmelder i det anerkjente magasinet Forbes, er nådeløs i sin kritikk.

«Vær forberedt på en knusende skuffelse. I nesten hvert øyeblikk er denne versjonen mindre fortryllende, mindre lidenskapelig og mindre dramatisk», skriver Mendelson.

Utfordringer

I den nye versjonen av Løvenes Konge er det superstjernen Beyoncé og rapperen Donald Glover, best kjent som Childish Gambino, som har stemmene til Nala og Simba. De to har også gitt ut en ny versjon av Elton John sin klassiker, «Can You Feel The Love Tonight».

I et intervju med den amerikanske talkshow-verten Jimmy Kimmel, innrømmer Glover at innspillingen bød på noen utfordringer.

– Jeg ba om å ikke være i samme rom som Beyoncé da vi skulle spille inn sangen. Jeg klarte ikke å se henne i øynene mens jeg gjorde dette, sier han.