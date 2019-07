Når supertilhengeren av Micheal Jackson Myriam Walter så dokumentaren «Leaving Neverland» måtte hun gråte og ville kaste opp. De sterke beskrivelsene fra Wade Robson og James Safechuck ga et helt annet inntrykk av superstjernen enn hun hadde forestilt seg.

Den 62 år gamle franske sykepleieren sier til CNN at hun vet det ikke har rot i virkeligheten, selv om hun aldri har møtt sitt store idol.

– Det var et skittent triks for å tjene penger, de ville bare ha oppmerksomhet, sier Walter til CNN.

Tar Jackson i forsvar

Nå er hun en del av et gruppesøksmål mot Robson og Safechuck. Det er en gruppe med Jackson-fans som står bak, og de forsøker nå å få saken opp i fransk rettssystem.

Overgrepene skal angivelig ha skjedd i løpet av 80 og 90 tallet. Verken Robson eller Safechuck er franske statsborgere, men Jackson-tilhengerne vil ta utgangspunkt i fransk lov om ærekrenkelse. I Frankrike er det nemlig regnet som en kriminell handling å komme med anklager mot personer som har gått bort.

Robson og Safechucks amerikanske advokater sier de ikke vil kommentere saken. Representanter for retten i den franske byen Orléans bekrefter overfor CNN at de to ikke var til stede da saken var oppe for høring tidligere denne måneden. Ei heller representanter for dem.

SAKSØKT: Wade Robson(venstre) og James Safechuck(høyre) Forteller i dokumentaren "Leaving Neverland" om sine opplevelser med pop-ikonet. Foto: Taylor Jewell / AP

Symbolsk sum

Summen som Robson og Safechuck blir saksøkt for er på så lite som én euro – ca 10 kroner. Dette er på grunn av saksøkerne ikke er ute etter penger, men å gjenopprette æren til Michael Jackson.

Myriam Walter er leder for MJ Community, som er en fangruppe med 600 medlemmer. De er en av gruppene som står bak søksmålet.

– Michael Jackson hadde et stort hjerte. Det er ikke rettferdig å rette anklager mot noen som ikke er i live og kan forsvare seg selv, sa Walter til pressen etter rettshøringen i Orléans.

Når dokumentaren «Leaving Neverland» ble lanser verden over tidligere i år, vakte den svært sterke reaksjoner. Samtidig fikk den kritikk for at manglende tilsvar og at ingen som var med i filmen talte Jacksons sak.

Det var imidlertid ikke første gangen Jackson har fått overgrepsanklager rettet mot seg.

Tilbake i 1993 anklaget en 13 år gammel gutt Jackson for å ha seksuelt forgrepet seg på han over en periode på fem måneder. Saken ble lagt til side da Jackson betalte ut over 200 millioner til gutten.