Friidretten har et troverdighetsproblem

Det betyr at de beste har mye mer kontroll i et Diamond League-stevne, enn de har i et mesterskap. Den tiden Usain Bolt var på sitt største, skjedde det nesten aldri at han møtte de beste amerikanske sprinterne i noen løp før VM, eller OL.

Nytt av året er at man tar utgangspunktet i friidrettens nye verdensranking når man inviterer utøvere til Diamond League-stevner. Og de som topper den nye verdensrankingen har i utgangspunktet størst markedsverdi. Og får best betalt på forhånd for å stille opp.

Dessuten styres markedsverdien av hvor populær utøveren er blant publikum. Noe som er en stor fordel for Team Ingebrigtsen som kan velge og vrake hvor de vil løpe. For er man hvit europeer i en øvelse som har vært dominert av afrikanere i en mannsalder, så er man ekstra verdifull for de som arrangerer stevner. Spesielt i Europa.

Dette kan jo også være en årsak til at Team Ingebrigtsen ikke fikk den hjelpen de håpet på i Monaco.

Jeg har ingen holdepunkter for å hevde at manageren til Cheruiyot tenker slik. Men for verdenseneren og hans kenyanske venner, så er det åpenbart også ugunstig økonomisk at Jakob og Filip Ingebrigtsen kommer seg under 3.30, og utfordrer europarekorden til Mo Farrah. Fordi det vil øke Team Ingebrigtsens verdi enda mer. Noe som i neste omgang gjør at det blir mindre til overs til dem.

Så enkel og brutal er hverdagen for en friidrettsutøver, og kanskje spesielt for en afrikaner som gjennom en idrettskarriere kan legge et grunnlag for et økonomisk verdig liv for seg selv og familien. Og da er det bare naivt å tro at man skal løpe hodeløst i hvert eneste løp for at to nordmenn skal styrke sine posisjoner på rankingen.

Og nettopp dette er friidrettens utfordring.

Hva er da vitsen for oss andre å se på? Når man vet at ikke alle utøverne ikke løper så fort de kan. Da blir jo idretten både kjedeligere og fattigere. Det mister mye av sin verdi.

For det setter en ekstra spiss på et løp når en utøver setter nasjonal rekord, personlig rekord, banerekord, eller verdensrekord. Da får man scener der en løper jubler mer over en femteplass enn en som er på pallen – fordi vedkommende satte personlig rekord.

Rekordjaget har både vært friidrettens styrke og forbannelse på samme tid. Det har drevet idretten framover. Og gjør den sammenlignbar fra år til år, og fra generasjon til generasjon.

Men det har sine negative sider det også.

Det sies at Sergei Bubka i sin tid «posjonerte» ut sine verdensrekorder i stav. Og tok en centimeter av gangen på sine egne verdensrekorder for å tyne ut mest mulig bonuser og penger fra sponsorer og arrangører. Han kunne kanskje ha hoppet høyere hvis han hadde ønsket, men skjønte det var lurt å flytte lista sakte oppover. Til slutt hadde han satt 35 verdensrekorder utendørs og innendørs. Smart, men kanskje ikke så troverdig i forhold til idrettens natur der man forventer at alle gjør sitt beste - hver gang.

Rekordjaget i friidretten har også drevet fram et dopingmiljø i mange store nasjoner som det har tatt tid å fjerne. Selv om det er naivt å tro at det ikke finnes folk som doper seg i dag, så er det tydelige tegn - i alle fall på mellom og langdistanse - på at antidopingarbeidet har begynt å bære frukter.

Friidretten hadde lenge et troverdighetsproblem med sitt manglende oppgjør med doping. Det er i ferd med å snu. Spesielt med Sebastian Coes knallharde holdning til den statsstyrte russiske dopingen.

Derfor skal friidretten passe seg hvis det er slik at løpere på forhånd bestemmer seg for ikke å gjøre sitt beste i de største stevnene. På sikt kan det også bli et troverdighetsproblem. Kanskje ikke like stort som dopingen har vært. Men like fullt et troverdighetsproblem man bør ta på alvor.

For konkurranser og resultater skal ikke avgjøres på bakrommet før skuddet smeller.

Det må avgjøres i dueller. Kvinne mot kvinne. Mann mot mann. Der alle går all in.

For den dagen Jakob Ingebrigtsen faktisk slår Timothy Cheruiyot, så håper jeg virkelig at kenyaneren med de syltynne og elegante løpeleggene virkelig har gitt alt.

Alt annet hadde blitt for dumt.

Og at de sammen heller kan presse tidene på 1500 meter ned mot verdensrekorden hver gang sjansene byr seg.