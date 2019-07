– Det er direkte farlig

Natt til mandag amerikansk tid står deltakerne på startstreken i Death Valley i California. Gradestokken kan bikke over 53 grader.

Ikke hvem som helst får lov til å delta. Juryen håndplukker ut 100 personer. Kun de tøffeste av de tøffeste får lov til å løpe det nesten 22 mil lange løpet, Badwater Ultramarathon.

Deltakerne starter 86 meter under havet i Death Valley i USA. 217 kilometer, tre fjell og 48 timer senere er de 2552 meter over havet på Whitney Portal, skriver The Guardian.

Gregor Gucwa fra Fredrikstad, har bodd i Norge i 13 år og er utdannet sivilingeniør. På fritiden løper han de tøffeste løpene i verden.

Én av hundre

Februar 2018 i fjor var han en av 100 «heldige» som fikk lov til å løpe det risikofylte løpet.

– Det var en enorm lykke, men samtidig ble jeg veldig redd. Det føltes uvirkelig å tenke på hvordan jeg skulle komme i mål, for det er uvirkelig bare å få lov til å delta, forteller Gucwa til Norge.

ADVART: Deltakere, og andre som befinner seg i området blir advart. Foto: David Mcnew / AFP / NTB scanpix

Seks års søkeprosess

Gucwa brukte ikke mindre enn seks år på å få oppfylle kravene for å få lov til å sende inn søknad. Etter det igjen er det en egen jury som bestemmer hvilke personer som skal få lov til å stå på startstreken den 15. juli.

– Jeg jobbet i seks år med å få lov til å delta. Det er en rekke kvalifikasjonskrav før man får lov til å bare søke. Blant annet må du ha løpt minimum et ultramaraton først, sier Gugwag til TV 2.

SMIL: Gregor Grucwa var tilsynelatende glad under deler av turen. Foto: Privat.

Ikke lov å stoppe opp

Det er noen enkle regler. Deltakerne har en grense på 48 timer, og det er ikke lov å stoppe opp underveis. De må være ute av Death Valley innen klokken 10.00, ellers blir de kastet ut fordi det er for varmt.

Shawn Bearden, professor i fysiologi sier det hele er en stor risiko.

– Risikoen for veldig seriøse medisinske problemer i et løp som Badwater er høy. Vi er ikke laget for å løpe, sier Shawn Bearden, professor i fysiologi ved Idaho universitet.

Drakk 50 liter vann

Da Gucwa løp i 2018, var det 53 grader i luften. I tillegg var det en varm vind som slo han i ansiktet. Under de omstendighetene skjer det ting med kroppen som utgjør en stor helserisiko.

– I en sånn varme har man ikke noe kjølesystem. Jeg rakk ikke å bli svett fordi svetten fordamper med en gang. Risikoen for heteslag er så høy, sier Gucwa.

SPYLT NED: En deltaker som løp løpet i 2017 blir spylt ned med vann. Foto: Chris Carlson / AP.

For at det hele skal være fysisk mulig, hadde Gucwa med seg et støtteteam på fire personer som kjørte ved siden av. De måtte gi Gucwa salter og mineraler hver tredje kilometer.