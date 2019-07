Bodø/Glimt er tilbake på andreplass av Eliteserien etter 5-1-seier over Ranheim på Aspmyra.

Arnor Layouni scoret de to første målene for hjemmelaget, før Mads Reginiussen reduserte for gjestene.

I sluttminuttene tok det virkelig av da Ranheim-keeper Even Barli rotet det til og slo ballen rett i Geir André Herrem som satte inn 3-1. Samme mann la på til 4-1 kort tid etterpå etter en feilpasning fra Ranheim.

På overtid stormet Glimt i angrep og Philip Zinckernagel scoret kampens siste.

Dermed klatrer Glimt forbi Odd på tabellen med målforskjell. Begge lag en kamp mindre spilt enn serieleder Molde som har ett poeng mer.

Iskald Layouni

Etter at Ranheim-kaptein Mads Reginiussen hadde en stor sjanse tidlig i omgangen, var det Bodø/Glimt som kjørte kampen. Etter 24 minutter spilte Marius Lode hardt opp på en feilvendt Ulrik Saltnes, som fikk flikket ballen videre til Arnor Layouni. Glimts toppscorer plasserte ballen enkelt til side for Even Barli i Ranheim-buret.

Det var svenskens syvende mål for sesongen og hjemmelaget gikk til pause med ledelse.

Etter en jevn start på andre omgang tok Glimt overtaket igjen. Etter 66 minutter rullet hjemmelaget pent over fra høyre til venstre. Ballen endte hos Layouni som kontrollert satte inn sitt andre mål for kvelden.

Tolv minutter før slutt fikk Mads Reginiussen sin scoring. Ranheim-kapteinen sørget for spenning i sluttminuttene etter at han lekkert plasserte ballen i krysset fra seksten meter.

Kjempetabbe

Spenning ville ikke Ranheim-keeper Barli ikke ha noe av. Ranheims sisteskanse tok seg altfor god tid i det han fikk et tilbakespill og innbytter Geir André Herrem jaktet ballen. Barli endte med å skyte rett i Glimt-spissen og ballen gikk i nota.

Etter kjempetabben hadde Glimt mer å by på. Herrem snappet opp ballen på midten og stormet mot mål. Alene med Barli plasserte han lekkert inn 4-1.

På overtid stormet Glimt i angrep, sultne på mer, og Philip Zinckernagel fikk en behagelig jobb med å sette inn 5-1 som ble sluttresultatet.

Dermed klatrer Bodø/Glimt forbi Odd på tabellen og er oppe på andreplass, ett poeng bak serieleder Molde.