Martin Ødegaard fikk sjansen fra start for Real Sociedad i treningskampen mot fjerdedivisjonslaget Lagun Onak lørdag.

Nordmannen brukte bare 14 minutter på å markere seg i sin nye klubb. Nordmannen stod for den målgivende pasningen til Aihen Muñoz da Real Sociedad gikk opp i 1-0-ledelse mot Lagun Onak etter snaue kvarterets spill.

Bare fire minutter senere doblet den tidligere Manchester United-spilleren Adnan Januzaj ledelsen da han avsluttet fra kloss hold.

I det 31. minutt åpnet Alexander Isak målkontoen for sin nye klubb da han elegant satte ballen lengste hjørnet. Rául Navas var nest sist på ballen da han fant Isak med en gjennombruddspasning fra egen banehalvdel.

– Det var en god start for Martin Ødegaard. Men det er langt igjen til seriestart og det nivået som venter når La Liga starter igjen, sa La Liga-ekspert Petter Veland, som kommenterte kampen for VG.

Real Sociedad byttet hele laget i pausen, og dermed ble det som avtalt på forhånd kun én omgang også for Martin Ødegaard.

Mye involvert

Martin Ødegaard var i tillegg til sin målgivende pasninger mye involvert i Real Sociedads offensive spill i første omgang. Midtbaneprofilen, som er på lån i klubben fra Real Madrid, glimtet til med flere vellykkede gjennombruddspasninger.

20-åringen testet også ut skuddfoten da han tok et frispark i det 26. minutt. Han dundret ballen i muren.

Ødegaard startet med nummer 21 på ryggen. Sveriges stjerneskudd Alexander Isak startet treningskampen med nummer 19 på ryggen.

– Men det er dermed ikke sagt at det er disse nummerene Ødegaard og Isak kommer til å spille med i La Liga, poengterte Veland.

Real Sociedad åpner sesongen borte mot Valencia 18. august. Første hjemmekamp blir mot Atlético Madrid 15. september.

– God nok for La Liga

TV 2-ekspert Jesper Mathisen uttalte etter Ødegaards overgang til Real Sociedad at han tror den norske landslagsspilleren er klar for å ta steget til La Liga.

– Jeg tror han er god nok til å spille i alle gode ligaer. Han har utviklet seg stort de siste par årene. Jeg forventer at han spiller rimelig mye, og han ville ikke gått dit uten lovnader om spilletid. Real Madrid hadde heller ikke sendt han dit uten å være sikre på at han får spilletid. Men han kommer til en klubb med mange gode offensive spillere, og han må prestere på et høyt nivå, mente Mathisen, som spår at Ødegaard blir del av Real Madrids førstelag i fremtiden.

– Han har noen ferdigheter få andre har på sitt beste. Det er en mulighet, selv om det er langt frem. Han har nok troen på det selv, og det tror jeg Real har også. Nå blir det enklere for de å få gode svar på hvor god han er. Nå skal han få prøve seg på et mye høyere nivå.