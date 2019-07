Fredag kveld melder politiet i Innlandet at det brenner i et vogntog som frakter biler.

– Vogntoget begynte å brenne mens det var i drift, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Kjartan Waage, til TV 2.

Ulykken skjedde på Riksvei 3 ved Åsta. Politiet fikk inn melding klokken 17.54.

Brannvesenet holder på å slukke brannen i 19-tiden fredag.

– Vi har fått inn melding om at det er fryktelig varmt. Såpass varmt at veien delvis er ødelagt, for asfalten har smeltet.

Som følge av ulykken er veien på stedet stengt. Føreren av vogntoget er uskadd.

De åtte bilene som sto på vogntoget er utbrent. De var helt nye, opplyser operasjonslederen.