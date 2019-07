Før dagens etappe til Saint-Etienne var det få som ventet at det skulle bli tidsdifferanser mellom de største sammenlagtrytterne.

Kanskje bortsett fra Thibaut Pinot. Franskmannen angrep sammen med Julian Alaphilippe på den siste stigningen og så seg aldri tilbake.

– Jeg planla dette angrepet i går kveld og ventet hele dagen på det øyeblikket. Jeg var heldig, og jeg hadde gode bein slik at jeg kunne følge Alaphilippe. Disse etappene er tøffe, for alle er helt på tannkjøttet mot slutten. Men jeg er i svært god form, sier Pinot til France Télévisions.

Franskmannen lå ni sekunder bak Geraint Thomas i sammendraget før dagens etappe. Nå er han henholdsvis 19 og 23 sekunder foran Thomas og Egan Bernal.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad tror det blir spenning hele veien til toppen av Val Thorens.

– Pinot er blant mine topp tre favoritter i Tour de France. Han oser energi. Jeg tror han kan ta Thomas, selv om Thomas imponerte da han kjørte seg opp i teten etter uhellet. Det var bare to sekunder mellom dem opp til La Planche des Belles Filles. Jeg tror Pinot er vel så sterk som Thomas i de lange stigningene. Thomas har en fordel på tempoetappen i Pau, men den er forholdsvis kort. Kampen mellom de to ligger an til å bli kjempespennende helt inn til siste etappe i Alpene, spår Kaggestad.

Kun Bernal og Thomas av Ineos-rytterne klarte å sitte med restene av hovedfeltet i mål. TV 2-eksperten tror de andre lagene legger merke til at Ineos ikke fungerer optimalt.

– Det er et svakere lag. Vi har de siste dagene pratet om at Ineos-laget er mer sårbart enn Sky-laget var. Det er flere av rytterne som ikke har levert i det hele tatt i årets Tour. Det spørs hvor mye Thomas må gjøre selv. Han har Bernal, men på et eller annet tidspunkt må Ineos vurdere om de skal ofre colombianeren for å hjelpe Thomas. Samtidig kjemper også Bernal om en pallplass. Det blir en tøff avgjørelse, sier Kaggestad.