– Kan ikke forstå hvordan Real Madrid skal få råd til Pogba

– Han vil til Spania

Ducker påpeker at dersom Pogba ikke får overgangen sin denne sommeren, kan det godt hende at han får den neste sommer. Derfor tror han ikke at Solskjær må slite med en umotivert stjerne i sesongen som venter.

– Han er 26 år, og kan ikke bare kaste bort en sesong. Men jeg tror nok at han er litt misfornøyd, for han er litt en nomade. Han var i England, dro til Italia og så tilbake til England. Jeg tror at han har et stort ønske om å spille i Spania, sier Telegraph-journalisten.

– Han har vunnet VM, vært i en Champions League-finale og vunnet flere Serie A-titler. Han vil kjempe om de største trofeene. Vil han gjøre det med United denne sesongen? De kom på sjetteplass, 32 poeng bak mesteren. En spillers karriere er kort. Han tenker nok at han går inn i sine best år nå. Og ser han på situasjonen i United, tenker han nok at det er noen år til før de er med å konkurrere, fortsetter han.

