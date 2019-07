Det ble en skuffende norsk dag på den åttende etappen. Både Sven Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking og Edvald Boasson Hagen hadde planer om å være med i bruddet. Ingen av de klarte det, og med snaut fire mil igjen var det ingen nordmenn igjen i hovedfeltet heller.

– Det er ikke bra. Edvald er ikke i nærheten av den klatreformen han hadde da han kjørte for Team Sky i 2012 og ble nummer to i VM i Valkenburg, sa TV 2s Johan Kaggestad, og fikk støtte fra Thor Hushovd.

– Når det er en så stor gruppe, det er kanskje 80 mann der, bør en rytter som Edvald sitte der. Det er det ingen tvil om. Eiking og Bystrøm også, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

– For Eiking spesielt er det et nytt steg når du er med i Tour de France, og det er kanskje en overgang, men en Bystrøm kunne sittet her. Men det handler litt om hva som er viktigst for dem. Er det å pine seg og holde seg i feltet, og kanskje falle av med 12 kilometer igjen, eller er det kanskje å samle det du kan av krefter og gå for neste mulighet.

Hushovd mener det kan være nordmennene gjorde det rette valget.

– Det er kanskje det mest fornuftige, men jeg vet ikke om det er det som er grunnen til at de ikke sitter med. Hadde de hatt beina til det, hadde de kanskje sittet der.

– Det er en fiasko

Odd Christian Eiking var klar på at det ville være en fiasko om han ikke kom seg med i dagens brudd.

– Etappen i dag ser bra ut, men så er det det med å takle presset om å komme seg i det bruddet. Jeg bør jo være med i det, hvis ikke er det en fiasko. Da blir det nok en fiaskodag, sa 24-åringen før starten på lørdagens etappe.

Han mener nemlig den første uken av Tour de France har være en fiasko for hans del.

– Det har jo vært en fiasko så langt. Men hva er det de sier? Du trenger bare en god dag, så er alt rettet opp igjen.

Dessverre for oss nordmenn kom ikke den gode dagen i dag. Som de andre nordmennene hadde Eiking falt av med snaut fire mil igjen.