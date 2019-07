En dame som lå og solte seg fikk seg en særdeles skummel opplevelse lørdag ettermiddag.

For området hun solte seg på, viste seg å være treningsfeltet og skytebanen til en lokal pistolklubb, som så begynte å skyte.

– Livredd

Ifølge politiet ble det løsnet flere skudd, og kvinnen holdt på å bli truffet.

– Hun var sjokkert og livredd, ifølge folk som var til stede, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2.

Hendelsen skjedde ved Modum i Åmot.

Kvinnen som solte seg hadde forlatt stedet da politiet ankom skytebanen. Politiet opplyser at de ikke har fått tak i henne lørdag ettermiddag.

– Skikkelig ekkelt

– Vi hadde i dag en internt konkurranse i skytterlaget. Mens vi gjorde i stand, før vi begynte å skyte, la en kvinne seg ned i sikkerhetssonen mellom standplass og skivene. Vi så ikke at hun gjorde det. Da vi begynte å skyte, reiste hun seg opp. Da stanset vi skytingen umiddelbart, sier Morten Eken, som er styremedlem i Søndre Modum Skytterlag.

– For oss som lå der, deriblant jeg, var det skikkelig ekkelt. Det skal ikke være folk der, fortsetter han.

Han forklarer at det heldigvis var godt med overhøyde der, så kvinnen skal ikke ha vært i umiddelbar fare.

#Modum #Åmot 15:40 Politiet er i Døvikveien. En lokal pistolklubb har trening på stedet, som er deres treningsområde. En dame lå og solte seg i skytefeltet, og holdt på å bli truffet. Damen hevdet stedet er dårlig merket. Patruljen er nå på stedet og etterforsker hendelsen. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 13. juli 2019

To versjoner

Kvinnen skal ha hevdet at stedet var dårlig merket. Det samme skal andre personer i området, blant annet turister, også ha rapportert om.

– Det er to versjoner vi har fått. Skyteklubben hevder at treningsfeltet er merket og at alt er på stell, mens de som gikk i området mener at området er dårlig merket og dårlig flagget. Det er to veldig motstridende versjoner, forteller operasjonslederen.

– Vi har to steder på skytebanen hvor vi har skilter, ved inngangen til skytebanen og ved skytterhuset ved elva. Der står det at når flagget er heist, da pågår skyting. Hun som lå der har nok ikke vært klar over at det var en skytebane, og gått rundt for å komme seg til stranden, sier Eken i Søndre Modum Skytterlag.

MERKING: Skytebanen har skiltet både ved inngangen til skytebanen, og ved skytterhuset ved elva. Foto: Morten Eken

Operasjonsleden forteller at saken kommer til å bli nøye undersøkt, blant annet for å forebygge at lignende skal skje igjen.

– Det er meget skummelt når flere personer oppholder seg på et sted som dette. Det er forbundet med livsfare. Folk må helt og holdent unngå å oppholde seg her. Hva som må til vet vi ikke per nå, og det må sees på i ettertid.