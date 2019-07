«Barry» øker i styrke og er på full fart i retning land og storbyen New Orleans i USA. Allerede er det kommet så mye regn at det er flod i store deler av Louisiana.

Ekstremværet er nå oppgradert til en kategori 1-orkan, skriver CNN.

– Den er sterk og den er i ferd med å styrke seg. Vann kommer til å bli et alvorlig problem, sier direktør Ken Graham for det nasjonale orkansenteret i USA.

Allerede er 10.000 evakuert som følge av det varslede uværet.

Reddet fra hustak

På den avsidesliggende øya Isle de Jean Charles, 72 kilometer sør for New Orleans, er kystvakten i ferd med å redde over et dusin mennesker fra hustak. Vannstanden er så høy at de ikke kommer seg i sikkerhet uten hjelp.

– Redningsaksjonen pågår. Til nå har fire personer og en katt blitt reddet med helikopter og brakt i sikkerhet, sier Lexie Preston i den amerikanske kystvakten til nyhetsbyrået AP.

Tilstanden til personene er ikke kjent.

Over 60.000 uten strøm

Over 62.000 mennesker har mistet strømmen som følge av stormen. Ifølge myndighetene øker antallet for hvert minutt.

MØRKE SKYER: Uværet er i ferd med å ta over Lake Pontchartrain, Louisiana. Foto: AP Photo/Matthew Hinton

Guvernør John Bel Edwards har kalt ut 3000 personer fra nasjonalgarden til å bistå i sikkerhetsarbeidet og ber folk være forsiktige.

– Det kommer til å komme store regnbyger over en stor del av Louisiana. Storm, høy vannstand og regn. Vi kommer til å få alle tre, sier guvernøren, ifølge NBC News.

Borgermesteren i New Orleans, La Toya Cantrell har gått ut og bedt folk melde inn om oversvømte gater. Hun ber folk om å holde seg innendørs og i sikkerhet.

STÅR UNDER VANN: Aimee Cutter eier Beach House restaurant i Mandeville, Louisiana, som står under vann. Foto: Matthew Hinton

Orkanvarsel

I løpet av lørdag vil orkanen komme innover Louisiana for fullt.

Det som blir sett på som den største trusselen er de store nedbørmengdene som er varslet i staten. Mississippi-eleven går igjennom Louisiana og har gått over sine bredder mange ganger før. Blant annet tilbake i 2005 da uværet «Katrina» herjet over delstaten og ødeleggelsene var enorme.

Allerede flom

Den siste tiden har det allerede vært høy vannstand i Mississippi-elven og mye nedbør i området.

Vanligvis ser man ikke disse orkanvarslene før høsten kommer, og da er vannstanden mye lavere.

Det gjør at man frykter store ødeleggelser, og de siste dager har lokalbefolkningen gjort alt de kan for å forberede seg på å ta i mot det som måtte komme av uvær.

Trump har gått ut å erklært unntakstilstand i Louisiana og han oppfordrer alle til å følge alle forholdsregler. Han understreker at de lokale må følge direktivene fra staten og lokale myndigheter, og holde seg i sikkerhet.

– Vær så snill å forbered dere, vær forsiktig og kom dere i sikkerhet, skriver Trump på Twitter.