Etter kampen møtte Ole Gunnar Solskjær pressen. Der ble kapteinsvalget samtaleemne.

Ashley Young var, slik han var flere ganger forrige sesong, kaptein da han spilte.

Solskjær har imidlertid ikke bestemt seg for hvem som skal være lagets leder denne sesongen. Han varsler at en avgjørelse vil bli tatt like før sesongstart.

– Vi har en del alternativer. Når sesongen starter, vil vi kunngjøre det. Vi får se an hvordan sesongoppkjøringen går. Men som dere så, Ashley (Young) vil være kaptein når han spiller – til vi har valgt en, sier Solskjær.

– Er Paul (Pogba) et mulig valg?

– Ja, svarer kristiansunderen kort.

På videre spørsmål om hvorfor franskmannen er et alternativ, svarer Solskjær «at det ikke trenger å forklares».

– Solskjær vil trå forsiktig

Telegraph-journalisten James Ducker, som følger Manchester United tett, er ikke overrasket over at Solskjær vurderer Pogba som kaptein.

– Solskjær er i en vanskelig situasjon, og prøver å håndtere det så bra han kan. Jeg synes han har gjort en ganske god jobb hittil. Han vet antageligvis at uansett hva han sier om Pogba-situasjonen, vil han få kritikk. Han kommer til å trå forsiktig de neste ukene, varsler Ducker overfor TV 2.

Indikasjonen han har fått, er at United ikke vil selge for noe mindre enn 1,7 milliarder kroner.

– Real Madrid er mest aktuelt. Juventus er ikke i nærheten av den prisen. Realiteten er at med mindre noen legger mye penger på bordet – og tiden renner ut – vil Pogba bli i United. Men det er fire uker igjen, og ting kan forandre seg, påpeker Ducker.

– Ole har gjentatt at han vil bygge laget rundt Pogba. Og jeg tror han vet at om han mister den spilleren fra midtbanen, går det hardt utover kreativiteten, fortsetter han.

Telegraph-journalisten tror ikke at Pogba kommer til å slå seg vrang dersom han blir værende på Old Trafford.

– Han vil ønske å gå inn til EM i Frankrike i sin beste form. Han er en toppspiller, og de er profesjonelle. United-fansen kan snakke om hva han har gjort galt, men det er en kar som har vunnet VM og avsluttet sesongen på sjetteplass. Ville Hazard, Ronaldo, Messi og disse spillerne gjort noe annet i samme situasjon? Jeg er ikke helt overbevist om at de hadde blitt værende, spekulerer han.

– Kunne ikke se at han var sur

De siste månedene har både Pogba og agenten, Mino Raiola, kommet med offentlige uttalelser om at spilleren ønsker seg bort fra Manchester United. Lørdag ettermiddag spilte stjernespilleren andre omgang for Manchester United mot Perth Glory.