Søderlund i stormform da RBK knuste Viking: – Et fantastisk svar på kritikken!

Høyrebacken Vegar Eggen Hedenstad hamret inn 1-0-scoringen for Rosenborg fra 25 meters hold. TV 2-ekspert Jesper Mathisen mente scoringen var en soleklar kandidat til «årets mål».

– Det var et veldig godt treff, selvfølgelig. Jeg følte at jeg fikk et godt treff, og den føk inn mellom stengene. Formen kjennes bedre enn tidligere. Ikke bare for meg, men for hele laget, sa Hedenstad til TV 2 Sporten.

– Det skjer en gang i året. Deilig at det skjedde i kamp i dag, og ikke på trening, sa Vegar Eggen Hedensted til Eurosport etter scoringen som sendte Rosenborg opp i 1-0-ledelse og som var en klar kandidat til årets mål.

Unggutten Jostein Ekeland var klar på at det var han som satte inn Vikings 1-2-scoring.

– Jeg var sist på ballen, men tror den traff i magen eller innom hånden, sa 21-åringen til Eurosport Norge i pausen.

– For en kule av Hedenstad!

Rosenborg skapte noen ordentlig vasse sjanser det første kvarteret, og Viking kan takke hjemmelagets dårlige effektivitet for at trønderklubben ikke tok en tidlig ledelse.

Viking fikk noen gode overgangsmuligheter, men de endte ikke opp i mer enn halvsjanser.

I det 35. minutt satt scoringen fra Rosenborg. Høyreback Vegar Eggen Hedenstad dundret til fra omlag 25 meter og hamret ballen i mål.

– Kandidat til årets mål på Lerkendal For ei kule fra Hedenstad, meldte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Kandidat til årets mål på Lerkendal🤩 For ei kule fra Hedenstad👏 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 13. juli 2019

– Her traff han helt fantastisk med høyrefoten sin. Han har en skuddteknikk som er helt spesiell, og her viste han den frem. En klassescoring, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud etter scoringen.

Reduserte etter Furdal-assist

I det 39. minutt doblet Alexander Søderlund ledelsen for Rosenborg. Han scoret i sin tredje kamp på rad etter å ha headet inn et corner fra Eggen Hedenstad.

Like før pause reduserte Viking. Unggutten Jostein Ekeland lurte et innlegg fra Johnny Furdal i mål, og dermed kunne Stavanger-klubben gå til pause med et viktig reduseringsmål i bagasjen.

Konradsen økte for RBK

Bare fire minutter etter pause økte Rosenborg ledelsen. Alexander Søderlund dempet på varkkert og knallsterkt vis et innlegg i feltet fra Birger Meling. Spissen fant Anders Konradsen, som kontrollerte inn 3-1-scoringen for Rosenborg fra kloss hold. Like etter trodde Marius Lundemo at han hadde økt ledelsen til 4-1, men scoringen ble annullert for offside.

I det 56. minutt ble nok en RBK-scoring annullert for offside etter at Yann-Erik de Lanlay dundret ballen i mål i feltet i klar offside-posisjon.

Kvarteret før slutt punkterte Alexander Søderlund kampen fullstendig da han scoret sitt andre for dagen på en frekk volley i feltet etter et innlegg fra Vegard Eggen Hedenstad. Anders Konradsen ville imidlertid også score to mål. Sju minutter før slutt fikk han en enkel jobb da han kontrollert satte inn 5-1-scoringen med venstrefoten fra fem meters hold.

Rosenborg vant som de ville med sifrene 5-1 og klatret opp til en femteplass på tabellen. Avstanden opp til serieleder Molde er seks poeng.