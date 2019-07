Det har med årene blitt et velkjent sydenfenomen. Når man etter frokost trasker ned mot bassenget for å nyte en avslappende dag med sol og bading, ser man det: Alle solsengene er dekket med håndklær, og man ender opp med å ligge i skyggen.

Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Nora Aspengren, sier til TV 2 at de er kjent med problemstillingen.

– Det er klart det er irriterende. Vi vet i hvert fall at gjestene ved våre hoteller synes det, sier Aspengren.

Tror det er utbredt

Men Aspengren tror ikke at dette kun er et problem ved TUI sine hoteller. Hun tror fenomenet forekommer ved flere familiehoteller.

– Jeg tror dette er noe som forekommer overalt. På våre hoteller skjer det i litt varierende grad. På noen hoteller er det ikke et problem i det hele tatt, for der er tilgangen på solsenger rikelig. Men på de hotellene der det er færre solsenger, kan det hende man må være litt tidlig ute for å få tak i solseng. Det er ikke ved alle hotellene våre at det er nok solsenger til alle gjestene, sier Aspengren.

Reiseselskapet Ving kjenner seg også veldig godt igjen i problematikken.

– Ja, vi i Ving er veldig godt kjent med problemet. Jeg har selv sett det når jeg er på ferie. Folk som løper rundt med håndklær og reserverer solsenger. Spesielt provoserende er det når solsengene ikke blir brukt utover dagen, men det ligger håndklær der, sier Marie-Anne Zachrisson, ansvarlig for kundeservice i Ving.

Bamse med pekefingeren

Et av tiltakene som TUI har satt i verk ved enkelte hoteller er at en helt spesiell maskot har fått ansvaret for å være bassengets høye beskytter.

– Jeg har faktisk hørt at det ved noen av våre hoteller er familiemaskotene som har fått ansvaret for å gi beskjed til de som holder av solsenger. Så da får de pent beskjed om å ikke gjøre det, sier Aspengren i TUI.

For å få bukt med problemet, har TUI ved flere av sine hoteller sett seg nødt til å patruljere ved bassenget om morgenen.

– Ved flere av våre hoteller har de faktisk innført rutiner for å hindre at solsenger blir holdt av. Der går for eksempel de hotellansatte en runde og fjerner håndklær som ligger på solsenger uten folk på morgenen, forklarer Aspengren.

Ikke bare nordmenn

At dette er et norsk syndefenomen har Aspengren lite tro på. Hennes inntrykk er at dette kan bli gjort av hvem som helst, fra hvor som helst.

– Jeg tror ikke nordmenn er noe verre enn folk fra andre land. Her tror jeg alle er like ille, og flere land er representert, sier Aspengren.

Ving sier de ikke har noen oversikt over hvem solsengmafiaen består av.

– Det gjelder nok alle nasjonaliteter. På hotellene våre er det ofte skandinaver, men vi kan ikke si at noen nasjonaliteter skiller seg ut, forteller Zachrisson.

Kjøpe seg ut av problemet

For å få bukt med problemet, opplyser Ving til TV 2 at de lar gjester reservere solsenger på forhånd.

– Det er ganske vanlig, mens samtidig synes ikke gjestene eller hotellene at det er greit. Vi vil oppfordre folk til å ikke gjøre det. Vi tar dette alvorlig, og vi har åpnet for å reservere solseng på forhånd, opplyser Zachrisson.