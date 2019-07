Røde kors: – Dette er de fem mest risikofylte turistfjellene

Fjellglade nordmenn flokker til fjells i disse dager, det merkes hos Røde Kors sitt hjelpekorps.

Så mye som åtte av ti nordmenn går fjellturer hvert år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2017.

Ifølge Røde Kors er det særlig fem populære turer som skiller seg ut som de mest risikofylte.

– Fellestrekkene for de med mest risiko er at fjellene er veldig tilgjengelig, og det fører til mange turister. Det mange glemmer er at turene er veldig fysisk krevende, sier Hans Jørgen Dokk, regionsleder og medlem i landsrådet for Røde Kors.

Dokk poengterer at selv om det er disse turene hvor de ofte har redningsaksjoner, så vil de absolutt anbefale folk å dra på fjelltur.

– Vi vil ikke gjerde inn fjella, det går ikke. Vi vil at folk skal gå på tur, så lenge man følger fjellvettreglene, så er det bare å komme seg på fjelltur, sier den erfarne turmannen.

1. Trolltunga.

På førsteplass ligger ikke overraskende den berømte Trolltunga i Odda kommune i Hordaland. Selfiene og den fysisk krevende turen gjør at denne ligger på topp.

NASJONALROMANTISK: Bildene ved Trolltunga er blitt et populært turistmål. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Trolltunga har vært den turen i landet hvor vi har hatt flest redningsaksjoner. Den er veldig fysisk krevende med rundt ni timer gåing i bratt terreng, forteller regionslederen.

– Så er det selfiefaktoren. De fleste vil gjør mye for en god selfie. Vi i Røde Kors syntes det er veldig flott at man tar bilder av spektakulær utsikt, men gjør det med måte, sier Dokk.

2. Besseggen

På andreplass finner vi Besseggen. En overraskende lang tur pluss uerfarne turister gjør at Røde Kors rykker ut så ofte som tre til fire ganger i uka.

VAKKERT: Gåturen til Besseggen gir Foto: Lise Åserud

– Besseggen er en krevende tur på 14. kilometer. Det er mange turister som møter opp uten å være klar over hvor krevende turen er, gjerne iført miniskjørt, slippers og stiletthæler. På denne turen er ofte folk som må bli henta på natta etter å ha feilberegna tiden, forteller Dokk.

I likhet med Trolltunga er heldigvis statistikken positiv, det blir utført færre og færre aksjoner her. Mye grunnet guider som går i fjellet, opplyser regionslederen.

3. Preikestolen og Kjerag

Fra Lysefjorden i Rogaland går det rett opp til den velkjente Preikestolen. Til tross for at det ikke har vært så mange aksjoner på Prekestolen og Kjerag, gjør selfiene at de to turene blir trukket frem.

Preikestolen 20150805. Turister på fjellplatået Preikestolen ved Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Foto: Kleiven, Paul

– Det er nok flest folk på Prekestolen, men disse to er ganske tilnærmet lik Trolltunga i ekstremitet. I tillegg er det en risikofaktor med bildene som folk skal ta, forteller Dokk.