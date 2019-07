Derfor ga Jakob rivalen en albue

Diskuterte med agenten på forhånd

Selv om han misliker det som skjedde i Monaco, presiserer han at han har forståelse for at de kenyanske utøverne og deres agenter velger å ha en slik holdning. Og Gjert Ingebrigtsen aksepterer at Team Ingebrigtsen også må være med å bidra til at det skal gå fort. For første gang er gjengen fra Sandnes i en posisjon der konkurrentene frykter dem, og forventer at de skal styre farten på feltet.

– På den ene siden så kan man jo bli beæret over at man blir tatt med i den dialogen og diskusjonen på forhånd, på den andre siden så får man se at dette er like mye et spill som en konkurranse. Og det liker ikke vi. Vi liker at man gjør det beste man kan når man tar på seg skoene. Det vil vi alltid gjøre. Men det er litt nytt for oss.

– Har du snakket med Cheruiyot og agenten hans om dette?

– Ja, mye og lenge, ikke med Cheruiyot direkte, men med hans trener og manager. Og vi kommer veldig godt overens. Det er ingen som er sure på hverandre her. Men nå vet vi hvordan det fungerer.

Må bli bedre

Jakob selv understreker at han selv må ta ansvaret, og ikke bare overlate all fartssettingen til konkurrentene dersom han vil løpe under 3.30.

– Akkurat nå er jeg ikke god nok til å gjøre hele løpet, men forhåpentligvis blir jeg det om noen år. Per i dag er Cheruiyot mye bedre enn meg på en siste runde dersom farten er så høy som den er nå. Men foreløpig er jeg i alle fall god nok til å slå alle de andre, sier Jakob Ingebrigtsen.

Gjert utdyper.

– Vi er i alle fall ærlige om at vi ikke er gode nok til å være med å prege løpet i starten. Men vi ønsker i alle fall å løpe så fort vi kan. Gi oss to, tre år, så skal Jakob være god nok til å løpe 3.30 uten hjelp av verken harer, eller afrikanere, sier Gjert med et lurt smil.