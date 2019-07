Det var ventet å bli en hard kamp om å komme i brudd på dagens etappe. Overraskende nok fikk tre mann gå av gårde tidlig, og dessverre sett med norske øyne var ingen av de nordmenn. Thomas De Gendt, Ben King, og Niki Terpstra kom seg fri fra hovedfeltet, og etter en stund kjørte også Alessandro De Marchi seg opp i bruddet.

Opp côte de la Croix de Part delte bruddet seg i to, og De Gendt og De Marchi lå alene i tet. Hovedfeltet satt opp farten, og ved inngangen til siste kategoriserte stigning med drøyt fjorten kilometer igjen var hovedfeltet minuttet bak. Da rykket De Gendt fra bruddkamerat De Marchi.

Julian Alaphilippe ønsket å ta tibake den gule ledertrøya. Han støtet opp mot den siste stigningen, og sikret seg fem bonussekunder. Alaphilippe fikk med seg Thibaut Pinot, og sammen tok de opp kampen på De Gendt. Han klarte de aldri å ta igjen, og bruddspesialisten syklet inn til sin andre etappeseier i Tour de France.

– Med sju mil igjen, begynte vi å kjøre fortere, og jeg og De Marchi ga alt fram til den siste stigningen. Da gikk jeg, og forsøkte å holde meg foran hovedfeltet. Jeg hadde en god følelse hele dagen, sier vinneren i seiersintervjuet.

– Det er den største dagen i karrieren, sier De Gendt til TV 2.



De Gendts lag Lotto-Soudal fikk dermed sin revansje etter Caleb Ewans andreplass på gårdsagens etappe.

– Det er så imponerende av Thomas De Gendt, at han klarer det etter så mange timer i brudd, sier Thor Hushovd.

Selv om det ikke ble etappeseier, er nok Julian Alaphilippe godt fornøyd med dagen. Han lyktes med å kjøre seg tilbake i ledelsen i sammendraget, og leder nå Tour de France med 23 sekunder ned til Giulio Ciccone. Pinot på sin side tok over tjue sekunder til sine argeste konkurrenter i sammendraget.

Storfavoritt fikk trøbbel

Med femten kilometer igjen fikk kanskje den største favoritten i sammendraget, Geraint Thomas, problemer. En av Ineos-rytterne fikk sykkelen knekt i to, og Ineos-gjengen med Geraint Thomas i spissen havnet nesten halvminuttet bak konkurrentene.

Med god hjelp fra hjelperytterne klarte Thomas å kjøre seg opp igjen, og kom i mål sammen med hovedfeltet.

– Jeg har det bra, men der et frustrerende. Woods veltet, og tok med seg Gianni og meg. Jeg ble hektet fast i Gianni og satt fast litt, men gutta gjorde en strålende jobb med å kjøre meg opp igjen, sier Thomas, som forteller at han ikke ble skadet i velten.

– Da jeg skulle opp igjen spurtet de for bonussekundene, så jeg ble ganske kjørt. Men at jeg kom meg opp igjen viser at beina er gode.