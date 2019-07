Med sju kategoriserte stigninger blir de rundt 200 kilometerne til Saint- Etienne er krevende dag. Etappen er ingen fjelletappe så sammenlagtrytterne vil se på hverandre med mål å sykle igjennom billigst mulig.

For de raskeste spurterne er det for kupert slik at vi står igjen med klatresterke og angrepsvillige ryttere uten ambisjoner i sammendraget. I motsetning til i går da kun to ryttere gikk i brudd, blir det kamp på dagens etappe. Det er store sjanser for at bruddet holder helt inn, og det er derfor en gyllen mulighet for rytterne som verken kjemper i spurtene eller sammendraget.

Det som kan hindre bruddet å gå inn på dagens etappe er bakkespurten med 8-5 og 2 innlagte bonussekunder 12,5 kilometer før mål. Denne spurten kan inspirere Julian Alaphilippe og hans lagkamerater til å kontrollere mer enn de ellers ville gjort. Om Deceuninck- Quickstep kontrollerer kan det åpne opp muligheter for Peter Sagan og Michael Matthews. I så fall kan vi se at de tre lagene samarbeider om å kontrollere avstanden til bruddet.

Favorittlisten blir dermed en blanding av spurtere, bruddryttere og angripere. Dagens etappe er mer kupert og på papiret hardere enn i morgen, men morgendagens etappeprofil kan gi noe av samme utvikling som etappen i dag. Derfor er det mulig at laget du setter inn i dag også kan fungere bra i morgen.

Favorittene: Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli, Wout Van Aert, Alberto Bettiol, Matteo Trentin. Alessandro De Marchi, Tiesj Benoot, Lilian Calmejane, Niccolo Bonifazio, Ivan Garcia Cortina, Michael Valgren. Alexey Lutsenko, Dylan Teuns, Matej Mohoric og Edvald Boasson Hagen.

Bytter: Ut med Elia Viviani og inn med Greg Van Avermaet. Ut med Egan Bernal og inn med Wout Van Aert.

Mitt Managerlag:

Kapteiner: Steven Kruijswijk og Emanuel Buchmann

Spurtere: Peter Sagan og Greg Van Avermaet.

Klatrere: Julian Alaphilippe og Patrick Konrad

Ungdomstryttere: Wout Van Aert og Matej Mohoric

Tempo: Steven Cummings

Hjelperyttere: Jasper Stuyven, Alberto Bettiol og Matteo Trentin.