Ut ifra Instagram å dømme, finnes det et lite paradis i Sibir med turkis vann, hvite strender, grønne områder og lettkledde mennesker.

Den siste tiden har både lokale russere og turister strømmet til dette stedet, for å få det perfekte Instagram-bilde.

Men ifølge New York Times er virkeligheten en helt annen enn hva som kommer fram på bildedelingstjenesten.

Avisen skriver at sjøen er et menneskeskapt avfallsanlegg for en kraftstasjon i den russiske byen Novosibirsk, som kalles «Varme og elektrisitetsstasjon nummer 5».

Og den uimotståelige blåfargen i vannet er ikke uberørt vann, slik mange tror. Den spesielle fargen er nemlig forårsaket av metalloksider og kalsiumsalt.

Advarer mot vannet

Operatøren for selskapet som driver anlegget, Siberian Generating Company, bekrefter at dette stedet er blitt svært populært. Derimot oppfordrer de folk til å være forsiktig når de er i området.

New York Times skriver at vannet ikke skal være giftig og at strålingsnivået skal være normalt, ifølge to tester fra operatørens laboratorier.

Derimot har vannet en høy pH-verdi fra asken som blir pumpet inn ut i sjøen, som kan forårsake allergiske reaksjoner.

– Vi anbefaler på det sterkeste at du, mens du jakter på selfiene dine, ikke faller ut i vannet, sier selskapet i en uttalelse, og forteller at det er nærmest umulig å komme seg opp av sjøens leirete bunn.

Trosser oppfordringene

Likevel er det mange som trosser denne klare oppfordringen.

Både på Instagram-kontoen Maldives_nsk, og emnetaggen med samme navn, ser vi turister leke seg på vannet.

Noen sitter godt plassert på en oppblåsbar enhjørning, mens andre prøver seg på et padlebrett.

Ett brudepar har også valgt å forevige sin spesielle dag på dette spesielle stedet.