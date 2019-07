Lachlan Foote (21) hadde akkurat kommet hjem etter å ha feiret nyttårsaften i fjor da han bestemte seg for å lage en proteinshake med koffeinpulver.

Men det gikk det fryktelig galt. Han visste ikke hvor potent og giftig rent koffeinpulver er i for store mengder, og han kollapset på gulvet i hjemmet sitt i Blackheath i Australia.

Forrige uke mottok familien den endelige obduksjonsrapporten som slår fast at den unge musikeren døde av koffeinforgifting.

– Det viser seg at Lachlan kom hjem etter å ha feiret nyttårsaften med venner og lagde seg en proteinshake. Uten å vite det, tilsatte han for mye rent koffeinpulver, sier Lachlans far, Nigel Foote, til nyhetsstedet news.com.au.

– Som 60 bokser Red Bull

Det populære pulveret brukes ofte for å prestere bedre under trening og er lett å få tak i. Men det kan være dødelig i små doser.

Legen Ian Musgrave, forsker i molekylær farmakologi ved Adelaide Medical School, sier til news.com.au at dødsfallet ikke overrasker. Han advarer mot bruken.

– Det er lett å tenke at treningstilskudd ikke er farlig. Men om du blander ditt eget pulver med skje hjemme, er det lett å overdosere, sier Musgrave til nyhetsstedet.

Når koffein brukes i drikker, kan det kun brukes i visse mengder, ifølge EU-regler. Maksimalt 150 milligram per kilo i alkoholfrie drikker. Men på nettet er det lett å få tak i og selges det både i pulver- og tablettform i store mengder.

– En teskje rent koffeinpulver inneholder rundt fire gram rent koffein, som er i sonen der man kan forvente forgiftning. Det er som å drikke 60 bokser med energidrikken Red Bull, sier legen.

ADVARER: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier saken er tragisk og advarer mot å kjøpe denne typen midler. Foto: Roald, Berit / Scanpix

Norske myndigheter advarer

– Dette var en tragisk sak. Han hadde tydeligvis fått tak i et proteinpulver med enorme mengder koffein. Dette produktet var jo direkte livsfarlig, ifølge opplysningene. Det må ha vært nesten rent koffein. Og en teskje ville gi like mye koffein som 30-50 kopper kaffe, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til TV 2.

Madsen forteller at doser av koffein, som kan være dødelige, er fra 5 gram til 10 gram hvis det tas på en gang.

– Hvis han blandet ut en spiseskje av pulveret i drikken, kunne han fått i seg kanskje 15 gram som er en dødelig dose for mange personer. Den vanligste dødsårsaken ved overdose av koffein er hjerteflimmer, sier Madsen.

Statens legemiddelverk advarer mot kjøpe denne typen midler fra steder man ikke stoler på.

– Denne saken illustrerer faren ved å kjøpe slankemidler, proteinpulver og muskelbyggende produkter fra usikre kilder. De kan inneholde altfor store mengder av giftige stoffer eller legemidler, sier Madsen til TV 2.