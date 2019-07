Den franske fotballstjernen Antoine Griezmann ble bekreftet som Barcelona-spiller fredag. 28-åringen har signert en femårskontrakt som strekker seg til juni 2024.

Nå har Griezmann uttalt seg for første gang etter å ha signert på Camp Nou i en video publisert på Barcelonas hjemmesider.

Griezmann har selv delt videoen på sin offisiell Twitter-konto.

– Da jeg var en liten gutt, så lærte min far meg at togene kommer ikke forbi bare én gang, sier Griezmann filosofisk.

– Nå er tiden inne for en ny utfordring og en ny destinasjon. Endelig krysses våre veier, fortsetter franskmannen, og slår fast:

– Jeg vil forsvare Barcelonas farger med den største besluttsomhet og forpliktelse.

👍 La vida tiene segundas oportunidades. pic.twitter.com/2jBXOWofZc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 12. juli 2019

Tviler på Neymar-kjøp

Etter å ha punget ut over én milliard kroner for Griezmann, spørs det nå om Barcelona vil betale det PSG krever for Neymar.

Superstjernen Neymar ønsker seg en retur til Barcelona, og ble nylig straffet av PSG etter at han ikke møtte opp på trening.

Barcelona-legenden Xavi tror Barcelona dropper å kjøpe Neymar.

– Han kan bli en utrolig signering. Men slik jeg ser det, så tror jeg det blir vanskelig. Vi har sett så mye utrolige ting, og PSG betalte jo 222 millioner euro for ham. Det er ingen tvil om at Neymar er en av de beste spillerne i verden, men la oss se hva Barcelona gjør, uttaler han til Marca.

Truer med rettssak

Overgangssagaen rundt Griezmann kan imidlertid ikke være helt over.

Atlético Madrid mener at de 1,2 milliardene de har fått i overgangssum ikke er nok. Klubben mener de har rett på 200 millioner euro, noe som tilsvarer snaue 2 milliarder kroner. Atletico truer videre med å ta saken til retten.

Allerede i midten av mai ble det kjent at Griezmann forlot Atlético Madrid.

«Det har vært fem utrolige år, tusen takk for alt. Jeg tar dere med i hjertet mitt», skrev den franske måltyven på det sosiale mediet Twitter den gang.

Og nettopp dette er årsaken til at hovedstadsklubben mener de har rett på mer penger. 1. juli gikk utkjøpsklausulen til Griezmann ned fra 200 millioner euro til 120 millioner euro. Atlético mener det ble enighet om en avtale før 1. juli og at de derfor bør få betalt deretter.

Det gir de klart uttrykk for i en uttalelse.

Griezmann kom til Atlético Madrid fra Real Sociedad i 2014 og forlenget i 2017 kontrakten fram til 2022. Men nå er han klar for spill sammen med Lionel Messi & co.