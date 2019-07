Manchester United har sett på stjerneskuddet Mipo Odubeko som et stort håp for fremtiden.

Nå har 16-åringen bestemt seg for å forlate Manchester United, melder The Daily Mail.

Odubeko, som scoret 35 år for akademilaget forrige sesong, har valgt å forlate klubben etter å takket nei til et nytt kontraktsforslag.



Den opprinnelige kontrakten med Manchester Uniteds ungdomsakademi gikk ut i slutten av juni.

Odubeko spiller for Irlands U17-landslag og Manchester United skal ha vært desperate etter å sikre seg en forlengelse av kontrakten med stortalentet – uten å lykkes.

– Han mener det er bedre for utviklingen at han fortsetter karrieren et annet sted, rapporterer The Daily Mail.

Ifølge den engelske tabloidavisen ligger tyske Bayern München nå best an til å sikre seg Odubekos signatur.

Nederlandske Feyenoord skal være et annet alternativ for unggutten, som skal ha bestemt seg for å fortsette karrieren i utlandet.