Se høydepunkter øverst (video med tillatelse fra NRK)

Jakob og Filip Ingebrigtsen hadde begge mål om å løpe på under 3.30 på fredagens 1500-meter i Monaco. Lillebror Jakob Ingebrigtsen lyktes nesten.

Han ble nummer to med tiden 3.30,47. Tiden er 18-åringens nest beste noensinne på 1500-meteren.

Forhåndsfavoritt Timothy Cheruiyot vant med tiden 3.29,97.

– Det er helt sykt. Jeg visste det ville være et annerledes løpsopplegg i dag. Måten jeg står inn til andreplassen på, og i tillegg løp på 3.30 igjen, er jeg veldig stolt over, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– I fjor hadde jeg ett løp på 3.31,2, og nå har jeg to løp på under 3.30,5 på rappen. Jeg er i ekstremt bra form. Det lover bra for resten av løpene i sesongen, og et veldig viktig mesterskapet i slutten av sesongen, fortsatte han.

Både Jakob og Filip kom godt i gang og la seg midt i feltet fra start. Tempoet under løpet varierte imidlertid. Timothy Cheruiyot fra Kenya la seg etterhvert i teten, mens Jakob Ingebrigtsen la seg i ryggen på verdens beste 1500-meterløper.

Jakob Ingebrigtsen tok teten en periode på siste runde. Timothy Cheruiyot tok igjen over ledelsen og vant med tiden 3.29.97, mens lillebror Ingebrigtsen ble nummer to med tiden 3.30.47. Ronald Musagala fra Uganda ble nummer tre på 1500-meteren med tiden 3.31,33.

– Jakob Ingebrigtsen har helt klart et 3.29-løp i kroppen. Han er nest best i verden for øyeblikket på 1500-meter, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter 18-åringens innsats i Monaco.

Filip Ingebrigtsen ble nummer sju med tiden 3.31,81.

– Jeg følte jeg brukte litt mye krefter underveis. Da ble det litt tungt mot slutten. Jeg er greit fornøyd. Det var et greit løp, men ikke noe mer enn det, tydeligvis, fortalte Filip Ingebrigtsens til NRK.

– Det gikk fort nok i massevis. Jeg håpet at jeg skulle være litt bedre. Men det fortsatt bta, men det er små marginer på dette nivået her, sa han videre.

Løp for norsk rekord

Jakob og Filip Ingebrigtsen løp begge for å forbedre den norske rekorden på 1500-meter, som er på 3.30,01, og som tilhører Filip, under fredagens Diamond League-stevne i Monaco.

Både Jakob og Filip Ingebrigtsen hadde håpet på å bli den sjette europeeren under 3.30 på 1500-meteren. Med på den listen er legender som Mo Farah og Sebastian Coe.

– Skal man løpe fort må man risikere litt. Da blir det enten veldig bra, eller så blir det ganske dårlig. Jeg håper på det første, sa Filip Ingebrigtsen til NRK før 1500-meteren.

Forrige helg imponerte Jakob og Filip Ingebrigtsen noe voldsomt under Diamond League-stevnet i Lausanne. Jakob Ingebrigtsen slo til med ny personlig rekord og ny europeisk U20-rekord med tiden 3.30,16. Så fulgte Ayanleh Souleiman på 3.30,79 og Filip Ingebrigtsen på 3.30,82.