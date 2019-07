Tre personer skal ha vært involvert i ulykken og to personer sitter fastklemt etter at to biler kolliderte.

Nødetatene er på stedet og jobber nå med å få de fastklemte personene løs.

– De to fastklemte sitter i samme bil og personen som satt i det andre kjøretøyet er ute, sier operasjonsleder ved Politiet i Møre og Romsdal, Arild Reite til TV 2.

Politiet melder på twitter at de to personene som satt fastklemt er alvorlig skadet og de fraktes videre til Ålesund sykehus med luftambulanse.

Veien holdes nå stengt mens redningsarbeid pågår. Det gjelder strekningen mellom Ålesund og Åndalsnes.

Saken oppdateres