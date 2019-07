Alexander Kristoff (32) trillet i mål til en skuffende 10. plass etter en rotete spurt i Chalon-sur-Saone.

Et nesten-uhell like før mål hindret Kristoff fra å kjempe om en bedre plassering. I stedet var det spurtopptrekker Jasper Philipsen (21) som ble lagets bestemann på 5. plass.

– Vi mistet hverandre rett før den siste svingen da han sneik seg på innersvingen og jeg kjørte nesten i gjerdet. Jeg mistet mange posisjoner dessverre og etter det fant jeg han aldri igjen, sa Kristoff etter målgang.

– Hva synes du om at han får en femteplass når han skal være opptrekker?

– Han er rask. Det vet vi. Så da blir det litt sånn tilfeldig og. Når vi mister hverandre sånn så må jo han bare være foran der, han fant meg jo, men da var jeg ferdig, forteller Kristoff.

TV 2-ekspert Thor Hushovd tror Philipsen lar seg inspirere av 5. plassen tross den rotete avslutningen.

– Jeg tror han er fornøyd med at han leverte et bra spurtopptrekk på 4. etappe. Det er det han er her for. I dag er det nok en blandet følelse. Han er unnskyldt fordi Kristoff mistet hjulet hans før den avgjørende svingen. Da er det fornuftig å gå for det. Han har nok fått øynene opp og tenker «oj, jeg er en god syklist». Han er yngst i feltet og hevder seg allerede, sier Hushovd.

Han mener Kristoff foreløpig ikke har noen grunn til å frykte at Philipsen blir mannen UAE Team Emirates vil satse på i de flate spurtene.

– Jeg tror ikke vi er der ennå. Kristoff er, både på papiret og der ute, raskere enn Philipsen. Men sånn er det. Kristoff begynner å bli eldre og tregere. Det kommer yngre og nye folk, og de kan komme fort. Han må holde nivået oppe for å beholde posisjonen sin, sier TV 2-eksperten.

Hushovd kjenner godt til hvordan mekanismene fungerer på øverste nivå. Han var i samme situasjon som Philipsen da han som ung gutt kom til Crédit Agricole.

– Stuart O'Grady var den soleklare kapteinen helt til jeg så at jeg ikke var dårligere enn ham. Da tenkte jeg: «Nå skal jeg være sjef». Det ble hardt mot hardt, smiler Hushovd.

Noe snarlig rollebytte har han ikke tro på.

– Men det kommer an på hvor bra Kristoff sykler. Hvis han vinner sykkelløp beholder han posisjonen. Det er så enkelt at Kristoff må levere, understreker Hushovd.