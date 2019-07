Det melder amerikanske Time Magazine.

Den Grammy-vinnende R&B-artisten er siktet for overgrep mot mindreårige, for bestittelse av barnepornografi, samt for å ha forsøkt å hindre rettsvesenet.

Totalt består overgrepstiltalen mot artisten av 21 punkter.

Sangeren fikk fremlagt det han er tiltalt for torsdag, men tok da ikke stilling til skyldspørsmålet.

Fredag møter han igjen i retten i Chicago, men da angående overgrepssaken som blir behandlet i New York.

– Betalte store summer

Fredag ble det kjent at påtalemyndighetene også mener at sangeren gikk langt for å forhindre at eksplisitte sex-videoer av seg selv sammen med mindreårige jenter ble spredd, etter at han skjønte at videoene var borte fra samlingen sin.

To av hans nære kontakter, Derrel McDavid og Milton Brown, er også siktet i sammenheng med dette. De er siktet for å ha utbetalt store summer for å få tilbake videoene.

McDavid erklærte seg ikke skyldig, ifølge Chicago Sun-Herald-journalist Sam Charles, som fulgte høringen fra rettsalen.

Kan få 195 år i fengsel

Ifølge påtalemyndighetene i Chicago har de tre av videoene i sin besittelse. Videoene skal vise overgrep utført i Kellys tidligere bolig i Lake View i Chicago.

Om Kelly blir dømt, kan han få opp til 195 år i fengsel, skriver Chicago Sun-Times. Straffen han eventuelt vil få i Chicago vil ikke påvirke straffeutmålingen i den parallelle saken som foregår i New York.

Påtalemyndigheten i saken ønsker at sangeren skal holdes i fengsel frem til rettsaken er ferdig.

– Han er en stor trussel mot mindreårige jenter i lokalsamfunnet, samt mot ofre, vitner og den pågående etterforskningen, skriver de.

Videre argumenterer de at ettersom han er anklagd for flere lovbrudd i forskjellige stater, er sjansen for at han vil ha lyst til å stikke av stor.