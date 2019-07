Se Perth Glory – Manchester United lørdag fra klokken 12.55

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær har så langt hentet Daniel James og Englands U21-landslagsspiller Aaron Wan-Bissaka i løpet av sommerens overgangsvindu.

21 år gamle Daniel James, som ble hentet fra Swansea, har gjort seg bemerket for sin enorme hurtighet.

Men i et intervju med MUTV røper Solskjær at det finnes en spiller i troppen som er raskere enn hurtigtoget fra Wales.

På spørsmål om James er den raskeste spilleren nordmannen har sett, svarer han nemlig følgende:

– Kanskje Aaron Wan-Bissaka! Men de har begge topp, topp hurtighet. I moderne fotball handler det om å sprinte, hurtighet, tempo og kvalitet. Disse to har markert seg med det. Men vi har selvsagt også andre kjappe spillere, sier Solskjær.

Roser sommerkjøpene

Foran lørdagens TV 2 Premium og TV 2 Sumo-sendte treningskamp mot Perth Glory roser Solskjær sine to sommersigneringer.

– Jeg mener våre to signeringer har gjort det strålende. Daniel kom inn fra vi startet med sesongoppkjøringen, mens Aaron kom først med oss på denne turnéen. Jeg tror de liker det. Men det er selvsagt et steg opp for dem med tanke på kvaliteten til lagkameratene og kvaliteten på treningene, poengterer han.

Manchester United-manageren har fått mye kritikk for at han hittil kun har kjøpt to nye spillere i sommer.

– Når det kommer til å stå så dårlig på overgangsmarkedet, må du tilbake flere tiår. Det er nesten umulig å slå fast når. Kanskje helt tilbake til da de var i 2. divisjon (1975, journ. anm), slo Manchester Evening News' Manchester United-skribent Samuel Luckhurst fast overfor TV 2 tidligere denne uken.

Åpner for å hente nordmenn

Solskjær gjør det imidlertid klart at Manchester United ikke er ferdige med shoppingen. Han bekrefter at flere spillere kan bli hentet – inkludert spillere med norsk pass.

– Det har ikke noe å si om spillerne er engelske, norske, franske eller brasilianske. Vi ønsker bare å hente så gode spillere som mulig. De må ha kvalitet og hurtighet, selvsagt, for det er så viktig i dagens moderne fotball. Jo mer X-faktor du har i troppen, jo bedre blir man, konkluderer han overfor MUTV.

Det engelske overgangsvinduet stenger torsdag 8. august. Manchester United serieåpner mot Chelsea noen dager senere.

