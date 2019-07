Ajax-kaptein og midtstopperkomet Matthijs de Ligt er klar for de italienske seriemesterne. Det bekrefter Juventus på sin hjemmeside.

Nederlenderen har skrevet under en femårsavtale med Torino-klubben.

Ajax bekrefter også overgangen og skriver i en pressemelding at de mottar hele 721 millioner kroner for sin kaptein.

19-åringen var en av sommerens heteste fotballspillere etter en fantastisk sesong for klubb og landslag, og ble den første forsvarspilleren som ble kåret til Golden Boy (kåring av det største fotballtalentet) i fjor.

Klubber som Liverpool, Manchester United, Manchester City, Barcelona og PSG er noen av klubbene som har siklet etter nederlenderens signatur.

Men den siste tiden ble det klart at unggutten hadde valgt Juventus, og han ankom Torino allerede tirsdag kveld.

de Ligt og Ajax vant hjertet til flere fotballentusiaster denne sesongen da de tok seg semifinale i Champions League med sprudlende fotball. På veien slo de ut blant annet Real Madrid og de Ligts nye klubb Juventus.

I mesterligaen scoret Ajax-kapteinen mot Juventus i kvartfinalen og mot Tottenham i semifinalen.

I Nederland ble Ajax og de Ligt dobbeltmestre da de vant Eredivisie og KNVB cup.

de Ligt debuterte for førstelaget til Ajax i 2016 som 17-åringen.

For landslaget var de Ligt fast på laget som tok seg til finalen i Nations League, der det ble et knepet 0-1-tap for Portugal og Ronaldo.

Etter finalen fikk den unge midtstopperen klar beskjed fra den portugisiske verdensstjernen om hvilken klubb han burde fortsette karrieren i.