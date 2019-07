Datoen er 03.07.2019. Klokken er i ferd med å bikke 10.00 da toget mot Oslo forlater perrongen på Kristiansand stasjon. Marie Haugsdal og tvillingsøsteren Emmeli har nettopp satt seg på sin første togtur noen sinne.

Familien Haugsdal reiser ikke alene. Marie har med seg sin trofaste følgesvenn Morten, som er en bamse.

Turen gikk først fra Kristiansand til Oslo, med buss for tog på deler av turen. Det er på denne strekningen mysteriet startet.

– Jeg savner han veldig. Siden han forsvant sliter jeg med å sove. Jeg lurer veldig på hvor Morten er, sier Marie til TV 2.

SISTE SPOR: Marie og søsteren Emmeli rett før avgang er siste gang Morten ble avbildet. Foto: Privat

Kakao i skoen

I åtte dager har Morten vært sporløst forsvunnet. Moren til Marie ønsker svært gjerne gjenforene datteren og bamsen. Hun har derfor tatt kontakt med TV 2 om saken.

– Kjære TV 2. Det er krise hos oss, og vi trenger hjelp. Lille Morten er forsvunnet. Han ble borte på togstrekningen Kristiansand-Bergen den 3. juli. Kan dere hjelpe Morten med å finne veien hjem, er beskjeden til Lene Haugsdal (41), moren til Marie.

Hva skjedde egentlig med Morten?

Det var en sommerdag i juni 2012 Marie kom til verden. Allerede da hun lå kuvøsa ble hun kjent med Morten. De har ikke skilt lag siden.

Hovedpersonen tror det ikke dreier seg om noen med onde intensjoner.

– Jeg tror ingen har tatt han for å være slemme. Jeg tror det var et uhell og at noen har tatt han med seg, men ikke fått gitt den tilbake. Vi satt helt bakerst i bussen, så kanskje den har sklidd ned mellom setet og vinduet, sier Marie til TV 2.

FØDSEL: Morten og Marie ble venner bare timer etter fødselen i Foto: Privat.

Familien skulle ta tog videre fra Oslo til Bergen. 20 minutter etter avgang til Bergen merket de at Morten var borte.

– Jeg hadde Marie på ryggen da vi måtte gå fra bussen til Oslo S. Jeg husker hun holdt meg håret, så derfor tror vi at bamsen ble borte på bussturen, forteller moren.

VY: Vi er kjent med saken

Marie og moren har gjort alt de kan for å få tak i Morten. Siden bamsen ble borte har Haugsdal ringt to ganger til hittegodskontoret hver dag. I tillegg har hun lagt ut en post på Facebook og Finn.no i håp om hjelp.

– Vi har ringt alle vi kan, vekterne på Oslo S. Butikken vi kjøpte nye sko på, alle som potensielt kan ha sett bamsen har blitt ringt. Marie ber meg ringe VY hele tiden. Jeg har nøyd meg med å ringe hittegodskontoret to ganger om dagen, forteller Haugsdal til TV 2.

GREP: Moren til Marie gjør alt hun kan for at bamsen skal komme til rette. Foto: Skjermdump

Verken busseselskapet, VY, skobutikken eller vekterne på Oslo S har klart å spore opp bamsen, ifølge moren.

VY sier at de er godt kjent med saken.

– Åja, du snakker om den bamsen? Ja, vi er klar over at det er en bamse som er borte. Vi har dessverre ikke sett noe til den. VY er i kontakt med servicekontoret i håp om å finne den igjen, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i VY