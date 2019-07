– Per Sandberg er ikke velkommen

Det har stormet rundt Per Sandberg etter at han tidligere denne uken varslet «et brutalt, politisk comeback på ett eller annet tidspunkt» i en kronikk publisert hos NRK.

– Ensaksparti uten nok kompetanse

Men tross Sandbergs ønske om å komme tilbake til partiet, har han rettet krass kritikk mot politikken som Frp har ført i hans fravær.

– De sakene jeg har kritisert er enkeltutspill fra enkeltpersoner som jeg mener er basert på at man ikke har kompetanse nok til å komme med denne typen utspill. Blant annet å oppfordre til krig. Det synes jeg ikke ligger til et liberalistisk parti, sier Sandberg til TV 2.

Kritiserer tidligere partikolleger

I tillegg til å mene at Frp er i ferd med å bli et ensaksparti, har han også rettet kritikk mot stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen.

– Det er ikke noe tvil om at de kreftene som har vært motstandere av at Fremskrittspartiet i det hele tatt skulle gå inn i regjering. Carl I. Hagen har vært en spydspiss for det. Tybring-Gjedde og en rekke andre har vært negative til vår deltagelse i regjering hele tiden, sier Sandberg.

– Dette er krefter som heller vil sitte i opposisjon eller stå i skogen og rope og ha gode meningsmålinger uten å ha influert seg på norsk politikk.

Skaper stor, intern misnøye

Frp-leder og finansminister Siv Jensen går hardt ut mot Sandbergs utspill.

– Per Sandberg tar feil. Frp er fremdeles et liberalistisk parti og har ikke forandret seg siden han var nestleder. Kampen mot bompenger og for en streng innvandringspolitikk har vært blant våre viktigste saker i årtier. Om Per Sandberg ikke lenger støtter vår politikk er det han som har forandret seg, skriver Siv Jensen i en sms til TV 2.

TV 2 kjenner til at Sandbergs uttalelser skaper stor intern misnøye i partiet. Fylkeslederne skal ha sett seg lei av måten Sandberg har fremstått i mediene, og mener oppførselen ikke er i tråd med de etiske retningslinjene som ble lansert på landsmøtet i mai.

TV 2 har vært i kontakt med flere sentrale politikere i Frp. Ingen ønsker å kommentere Per Sandbergs mulige comeback, bortsett fra fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, som ikke fornøyd med Sandbergs uttalelser.

– Per Sandberg er ikke velkommen i Oslo Frp. Spesielt på grunn av måten han omtaler vår stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde, som er en populær og kunnskapsrik politiker, sier Ims Larssen til TV 2.