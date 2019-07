37 personer ble skadet etter at et fly på vei fra Vancouver i Canada torsdag møtte på uventet og voldsom turbulens, melder CBS.

Air Canada flight 33 falt raskt da flyet traff turbulensen, skriver britiske Express, og videomateriale fra hendelsen viser oksygenmasker hengende ned fra taket, mens mannskapet på hjelper skadede passasjerer.

Passasjerer forteller at det skapte panikkstemning på flyet.

– Kropper i taket

– Flyet bare falt. Da turbulensen traff, våknet jeg opp, og passet på at barna mine hadde belte på, sier passasjer Stephanie Beam til nyhetsbyrået AP.

– Det neste som skjedde at det bokstavelig talt var kropper i taket, følger hun opp.

Ifølge en passasjer var det blod overalt.

– Vi traff turbulensen ganske raskt. Mange av passasjerene traff taket, og mange skreik, sier passasjer Michael Bailey, ifølge CNN.

Nektet behandling

Ni personer ble alvorlig skadet, mens 21 passasjerer fikk mindre skader. Syv av passasjerene nektet å bli behandlet av helsepersonell. Ifølge lokale myndigheter skal passasjerene blant annet ha fått skader i rygg og skulder, samt flere kuttskader i hodet.

Flyet, som var på vei til Sydney i Australia, så seg nødt til å nødlande på Daniel K. Inouye International Airport i Honolulu på Hawaii i USA.

Da turbulensen inntraff var flyet rundt 965 kilometer sørvest for Honolulu, og flyet holdt en høyde på rundt 11.000 meter.

Passasjerene ble møtt av helsepersonell på flyplassen, og flere ble transportert til sykehus.

– Vår førsteprioritet er alltid sikkerheten til våre flyvninger, til passasjerene våre og for mannskapet vårt, sier flyselskapet i en pressemelding.