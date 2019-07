Stadig flere av verdens bilprodusenter satser nå på elektriske biler. Av de virkelig store bilprodusentene er Volkswagen langt fremme – mens Ford befinner seg litt i andre enden av skalaen.

Det kan det imidlertid fort bli en endring på. Etter at spekulasjonene har gått en god stund, blir det nå bekreftet at de to skal samarbeide om både elektriske- og selvkjørende biler.

Konkret ved at Ford skal bygge elbiler på Volkswagens elektriske bilplattform kalt MEB. Og at VW skal investere 2,6 milliarder dollar i Fords selvkjøringssselskap, Argo AI.

15 millioner elbiler

Overgangen til elektriske og selvkjørende biler krever svært store investeringer. Derfor har flere bilprodusenter som ellers er bitre fiender, begynt å se på mulighetene for samarbeid og felles utvikling av teknologi.

Volkswagen har siden 2016 investert milliardbeløp i den nye MEB-plattformen. Den skal danne utgangspunkt for en rekke nye elektriske biler fra VW, Audi, Skoda og Seat.

Konsernet har gått ut med et produksjonsmål på 15 millioner elektriske biler det kommende tiåret. Først ut fra VW er ID3, en elektrisk bil på størrelse med dagens Golf. Denne kommer neste år.

Rimeligere å produsere

Ved å få Ford med på laget, får VW verdifulle inntekter og mulighet til å fordele investeringene på enda flere elbiler.

Planen skal være at Ford starter produksjonen av en MEB-basert elbil ved sin fabrikk i tyske Köln, innen 2023. Så kan flere modeller følge etter. På denne måten slipper Ford unne med langt lavere utviklingskostnader, enn om de skulle kjørt hele løpet på egenhånd. Det gjør bilene rimeligere å produsere – dermed kan de også holde prisene ut til forbrukere lavere.

VW har lenge vært klare på at de gjerne samarbeider med andre og gjør sin teknologi tilgjengelig. Dette vil gi dem en unik posisjon i elbilmarkedet. På denne måten vil de også kunne kuppe deler av markedet, og gjøre det vanskeligere for andre å hevde seg.

Focus Electric har ikke vært noen suksess for Ford, ikke en gang i elbillandet Norge.

– Kommer til å gå som et helvete

Mens VW allerede har hatt betydelig suksess med elektriske e-up! og e-Golf, har ikke Ford lykkes særlig med den elektriske utgaven av sin Focus. Den har mest av alt vært et pliktløp for å oppfylle hjemlige elbilkrav.

Men neste år kommer Ford endelig med en nyutvilket elbil.

– Den kommer til å gå som et helvete, sa Ford-styreformann Bill Ford (nei, navnet er ikke tilfeldig) i et møte med pressen tidligere i år.

Ikoniske Mustang skal være en inspirasjonskilde for den nye elbilen fra Ford. Designmessig blir den en relativt kompakt crossover.

Over 500 kilometer

Det underbygger informasjon Ford så langt har gitt om elbilen som skal være inspirert av designet til ikoniske Ford Mustang. Den skal være sporty og ha fokus på prestasjoner og kjøreglede, samtidig som den størrelsesmessig skal være i familiebilklassen.

Bilen er en crossover, med ekstra bakkeklaring og høy sittestilling. Valget av karosseritype er naturligvis ikke tilfeldig. SUV-er og crossovere er bilklassen som øker mest verden over. Og i forhold til det viktige hjemmemarkedet, er nok det også et smart valg. Modellen skal få en elektrisk rekkevidde på over 500 kilometer.

Det er også gode mulighet for at Ford kommer med flere elektriske biler basert på samme plattform som denne, før de går i gang med VW-samarbeidet for fullt.

