Andreas (22) har fanget 120 rømte oppdrettslaks

– Vi har dratt inn 120 laks, sier Andreas Johansen (22) som fredag ettermiddag igjen var på vei ut for å fange rømt oppdrettslaks.

Lakseoppdretteren Sinkaberg-Hansen AS lover dusør på 300 kroner per fisk etter at nærmere 50.000 oppdrettslaks har rømt ut i Tosenfjorden på Helgeland.

22-åringen fra Binndal er en ivrig laksefisker, og sier at han ikke gjør det for pengene.

Han bistår for å redde villaksen, som han mener ikke bør få mulighet til å pare seg med oppdrettslaksen og skape hybridfisk.

– Det er den største bekymringen, sier Johansen.

For å illustrere forskjellene på disse to, synes han det er passende å sammenligne med at oppdrettskyllinger i landbruket skal krysses med ryper.

– Hvis den rømte laksen kommer seg opp i elvene, får vi et problem med at oppdrettslaksen er vant med mer mat enn villaksen, sier Johansen til TV 2.

Gjenfangst på 500 laks

Både Fiskeridirektoratet og Norges jeger- og fiskeforbund (NJFF) slår alarm, ettersom det er fem vassdrag og villaks i området, melder NRK Nordland.

– Oppdrettslaksen er veldig aggressiv. Da kan den konkurrere ut villaksen i jakten på mat, sier NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth til kanalen.

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg sier at tapet er alvorlig for selskapet, og at det etterforskes hva som gikk galt under en mekanisk fjerning av lakselus.

Mens oppdrettsselskapet er pålagt å drive gjenfangst, bidrar lokale fiskere til å fange opp den rømte laksen.

– Gjenfangsten pågår fortsatt, vi har en gjenfangst på 500 fisk, sier Sinkaberg til TV 2 fredag.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet synes det er flott at selskapet betaler for at folk skal hjelpe til.

– Burde skru opp prisen

– Men det skulle bare mangle. Selvsagt skal forurenser betale for å rydde opp. De burde skru opp prisen. Dette er et vanskelig arbeid, sier Esmark med henvisning til at andre oppdrettere tidligere har lokket med høyere dusør for å begrense omfanget av skaden, sier Esmark til TV 2.

I 2013, da stormen Hilde sørget for at et ukjent antall laks rømte fra to anlegg, utlovet Marine Harvest og Norway Royal Salmon en belønning på 500 kroner per laks, ifølge E24.

Konsernsjefen sier i en kommentar at størrelsen på dusøren alltids kan diskuteres.

– Vi synes det er en grei pris, og den har engasjert folk. Om det hadde kommet flere for å fange opp den rømte laksen hvis vi hadde betalt mer, blir bare spekulasjoner, sier Sinkaberg til TV 2.