Avviser kjøpefest – TV 2s ekspert tror Klopp bløffer

Jürgen Klopp var godt fornøyd da han møtte pressen etter 6-0-seier over Tranmere Rovers i første treningskamp i sesongoppkjøringen.

Men Liverpool-manageren legger ikke skjul på at laget har utfordringer før Premier League starter.

– Det at dere var så nær å vinne ligaen i fjor, hva gjør det med motivasjonen?

– Det har ingenting med det å gjøre. Vi ønsker å spille den beste sesongen vi kan, akkurat som vi ønsket i fjor, men vi har ingen anelse hva det betyr for hva som skjer med de andre lagene. Det kommer en ny sesong og vi må være klar for det. Jeg er veldig fornøyd med kveldens kamp, men det er en vanskelig oppkjøring for oss. Sadio Mané er i semifinalen i Afrikamesterskapet, som betyr at han i hvert fall har to kamper igjen og vil komme sent tilbake til oss, svarer Klopp på TV 2s spørsmål.

Flere sentrale spillere mister oppkjøringen

Alisson Becker, Roberto Firmino og Mohamed Salah er akkurat ferdig med sine mesterskap med Brasil og Egypt. I likhet med Mané får heller ikke de mye tid sammen med laget før sesongstarten 9. august.

– De kommer, men vi vil ikke ha oppkjøring sammen. Vi vil kun ha én uke sammen før vi starter med kampene. I kveld så det ut som at vi kan finne noen løsninger på dette. Forrige sesong var et godt tegn for oss, det viste oss hva vi kan oppnå. Men vi er nødt til å være like gode som forrige sesong og i beste fall bedre. Vi får se hva utfallet blir, sier Klopp.

At flere av de sentrale spillerne mister store deler av sesongoppkjøringen, gjør ikke at Klopp setter i gang noen kjøpefest. Tvert i mot.

– Vi har allerede hentet dem, dere har bare ikke skjønt det. Rhian Brewster, Oxlade-Chamberlain spilte ikke forrige sesong, i tillegg til alle de unge spillerne. De er alle nye spillere for oss, så alt er bra, svarer Klopp på spørsmålet om de kommer til å forsterke laget i sommervinduet.

– Vi får se hva vi kommer til å gjøre, men jeg tror ikke det vil bli det største overgangsvinduet gjennom tidende, sier Klopp til TV 2 og flere andre medier til stede på pressekonferansen.

– Sikker på at Klopp ønsker seg en bredere tropp

TV 2s fotballekspert Petter Myhre tror lite på at Liverpool ikke har planer om å forsterke i sommer. Men tror det ligger andre ting bak uttalelsene fra Klopp.

– På slutten av sesongen og før Champions League-finalen sa de at de skulle forsterke. Så sånn sett kan det tyde på at de foreløpig ikke har fått tak i de spillerne de ønsket, eller at Klopp ønsker å være i forkant og dempe jaget og spørsmålene om når han skal hente nye spillere. Det kan være flere grunner til at de går ut og sier det de sier, mener Myhre.