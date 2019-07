Fredag formiddag meldte politiet at de var i Abra Havn i Dyreparken i Kristiansand, etter at et barn var blitt påkjørt av en bil.

– De har kontakt med pasienten og jobber med vedkommende, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til TV 2.

Klokken 11.03 melder Agder politidistrikt på Twitter at en person er fraktet til sykehus i luftambulanse.

Senere opplyser politiet at to barn er involvert i ulykken.

– Ett barn fremstår som uskadd og ett barn var ved bevissthet da det ble fraktet bort med luftambulanse, skriver politiet i Agder på Twitter.

Ved 11.30-tiden opplyser Dyreparken i en pressemelding at et av Dyreparkens elektriske kjøretøyer er involvert i ulykken.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 10.41.

