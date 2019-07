Den ikke bare ser bare massiv ut. Den ER massiv. Dette er Chevrolets nye Silverado pickup, med tilnavnet HD. HD står for Heavy Duty og sier litt om hva denne bilen egentlig er beregnet for. Nemlig de tyngste lassene.

Så om du skal trekke Hurtigruta av grunn, eller flytte et fjell – så er det kanskje denne du skal ha?

Bilen er i utgangspunktet konstruert, dimensjonert og bygget som et seriøst arbeidsjern for de tyngre oppgavene. I USA er dette et nyttekjøretøy i ordets rette forstand og noe midt i mellom en skikkelig lastebil og en stor personbil.

Men den brukes også etter hvert av mange som en livsstilbil. Særlig på den amerikanske landsbygda går det mange slike pickuper. Ikke bare selges de i ufattelig store antall der borte. De store, det vil si Chevrolet, Ford og Ram, konkurrerer hele tiden om å tilby den største, sterkeste og mest brutale utgaven.

Fronten med den digre grillen er brutal. Ikke uten grunn.

Stor har blitt større

Vi vil tro at Chevrolet med denne 2020-utgaven tar et solid steg videre i kategorien "stor". 2500- og 3500-utgaven har nemlig vokst. I alle retninger.

Sammenlignet med sin forgjenger, er den nyeste HD opptil 1,6 tommer høyere, 1,4 tommer bredere og hele 10,4 tommer lenger. Legg også merke til at amerikanerne ikke driver og knusler med millimeterne. Dette er jo omtrent det samme som en europeisk produsent med stolthet kunne opp gitt i økte mål på en ny modell. Men da altså i millimeter.

En tomme er drøyt 2,5 centimeter – eller 25,4 millimeter, for den som måtte lure. Så – ja den her vokst en god del.

Voksne saker finner man også om man løfter på panseret. Disse HD-modellene tilbys etter det vi forstår med to motoralternativer. Begge V8-ere.

Bakfra har den typisk og klassisk pickup-design.

Store motorer

Chevrolet har nå vippet den gamle 6-liters bensinmotoren ut av motorrommet. Denne er erstattet med en 6,6-liter som byr på rause 401 hestekrefter. Motorblokka er forresten i støpejern for bedre slitestyrke og holdbarhet. Veivakselen er smidd av samme årsak, og både veivstaker og stempler er optimalisert for nettopp heavy duty-bruk. Topplokkene er av aluminium, og motoren har forbedret bensininnsprøytning som skal gi lavere forbruk.

Dreiemomentet er på 630 Nm og girkassen en forsterket 6-trinns automat.

Den nye pickupen kan også leveres med dieselmotor. Også denne en 6,6 liter og med turbo. Effekten er på 455 hestekrefter, monentet på hele 1.230 Nm og girkassen er en ny 10-trinns Allison autmatgirkasse.

Eksosrøret er eller ikke en millimeter mindre enn 3 tommer.

Det er altså noen seriøse kraftplugger vi snakker om her. Det speiler også slepevekten, som er på opptil 6.500 kilo.

Interiøret ser innbydende ut og komforten skal være god, men Chevrolet er fortsatt tydelige på at dette er en arbeidsbil.

Skal tåle tøffe tak

Vi nevnte innledningsvis at bilen er massiv. Kanskje da spesielt grillen. Selv om bilen er barsk så det holder, har vel bilverdenen sett vakrere skapninger. For grillen er også massiv. Ikke uten grunn.

USA er nemlig ikke helt flatt. Snarere tvert i mot, deler av kontinentet er kupert, med flere fjellkjeder. Chevrolet skryter derfor mye av det optimaliserte kjøresystemet og de effektive og store kjøleviftene på det nye pickupene sine. For disse beistene av noen motorer utvikler naturlig nok noe varme om du kjører milevis i bratt motbakke i kanskje 40 varmegrader og med flerfoldige tonn på tilhengeren bak. Det skal disse tåle.

Også innvendig har bilene fått en tiltrengt oppgradering og framstår nå som både langt mer moderne og komfortable enn om vi skrur tiden bare noen år bakover.

Her er alt av moderne tilkoblingsmuligheter på plass i et helt nytt og bedre MMI-system med større skjerm og bedre grafikk. Selv om det kanskje ikke er helt på Tesla-nivå, så er ikke alt like konservativt.

Hele 90 prosent av det som kjøper HD-bilene oppgir at nettopp kjøring med tilhenger er svært viktig for bilvalget. Chevrolet har derfor optimalisert disse bilene, med en rekke ulike systemer, nettopp for å gjøre sleping enklere og sikrere. Alt fra bakkestarthjelp til tilpassing av bremser og egen hold-funksjon.

Her ser man tvers gjennom tilhengeren.

Ser tvers "gjennom" tilhengeren

Bilen har også en egen tilhenger-app. Den viser om alle lysene virker, den kan utføre diagnosetest, måle tilhengerdekk-trykk og temperaturovervåking inne i tilhengeren, samt har vedlikeholds-påminnelser og sjekkliste før avreise. Noe sier oss at amerikanske tilhengere nok er hakket mer avanserte enn en gjennomsnittlig norsk hage-tilhenger.

2020-modellen av Silverado HD tilbyr også opptil 15 unike kameravisninger, inkludert HD Surround Vision. Du har eget kamera som overvåker planet, det er jo greit å se at alt ligger der det skal. Det finnes også et eget kamera bare for kulen til tilhengerfestet, slik at du kan rygge perfekt bort til draget på tilhengeren, for å nevne noe.

Den har også en helt ny funksjon som hjelper med å se tvers "gjennom" tilhengeren, eller campingvognen, som om den ikke var der. Ved hjelp av kameraer så klart. Noe som gir ekstra trygghet, spesielt når man rygger eller parkerer med stor tilhenger, eller for å holde øye med trafikken bak.

Dette er den tredje nye Silverado-utgaven på bare 18 måneder, så hele lineupen er nå fornyet. Om du synes dette høres litt i overkant ut, så finnes det mindre brutale utgaver også. Da heter den 1500. Og om du lurer, så finnes den fortsatt i ekstra lang utgave med tvillighjul bak.

Det selges rundt ti slike biler, av den minste typen (som slett ikke er liten...), i Norge hvert år. Prisene starter på snaut 900.000 kroner, for en 1500 med grønne skilter, registrert som varebil.

Om det kommer noen 2500 eller 3500 HD hit til berget gjenstår å se.

