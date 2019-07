Søndag døde 18 måneder gamle Chloe Wiegand fra USA da hun falt i gjennom et vindu på 11. dekk fra cruiseskipet Freedom of the Seas.

Først ble det meldt at det var bestefaren holdt jenta ut av et åpent vindu, da han brått mistet grepet.

Under en pressekonferanse tidligere denne uken sa familiens advokat, Michael Winkleman, at nye bilder viser hvorfor bestefaren ikke oppdaget at et av vinduene sto åpent.

– Et skjult hull

Med disse bildene håper advokaten å motbevise politiets teori om at bestefaren holdt henne bevisst ut av vinduet, da hun falt i døden.

– Det var ikke som Michael Jackson-hendelsen, der han holdt babyen sin ut av vinduet, sa Winkleman under pressekonferansen.

Ifølge advokaten skal bestefaren ha plassert barnebarnet sitt på et rekkverk ved et lekeområde, og at han ikke så det åpne vinduet. Hun ville dunke hodet mot vinduet slik hun pleide å gjøre på storebrorens ishockeykamper, skal bestefaren ha forklart.

– Bestefaren trodde det var glass der akkurat som alle andre steder, men det var det ikke, og på et øyeblikk var hun borte, sa Winkleman.

DØDE: 18 år gamle Chloe Wiegand døde av skadene hun pådro seg da hun falt gjennom et vindu på 11. dekk søndag ettermiddag i Peurto Rico. Foto: Rex Shutterstock/ NTB scanpix

– Det er en vegg med vinduer med et skjult hull, fortsatte han, og stilte spørsmålstegn ved hvorfor et vindu var åpent i et område som er ment for barn, og at det er Royal Caribbean som burde holdes ansvarlig for ulykken.

Han argumenterte for at det finnes føderale lover og standarder som skal sørge for at slike hendelser ikke skjer. Derfor mener han at det finnes grunnlag for familien til å søkesøke cruiseskipet.

Ifølge CBS News ønsker ikke Royal Caribbean å kommentere advokatens påstander, og sier på vegne av en talsperson at de vil forsette å bistå lokale myndigheter i etterforskningen.

Den lille jenta var på ferie med foreldre, besteforeldre og flere andre familiemedlemmer, da ulykken skjedde.



Bestefaren, som selv er politimann hjemme i Indiana, ble intervjuet onsdag av politiet som etterforsker ulykken. Det ble også flere andre familiemedlemmer.

Døde på sykehuset



Chloe skal først ha truffet en markise før hun falt ned på betongkaia i San Juan på Puerto Rico. Hun ble umiddelbart fraktet til sykehus, men ble erklært død kort tid etter ankomst ved sykehuset.

Tirsdag var familien ifølge advokaten desperate etter å komme seg hjem, og skulle etter planen fly til Indiana torsdag, melder AP.

Freedom of the Seas tilhører Royal Caribbean, som er et norsk-amerikansk cruiserederi. Mellom 2006 og 2009 var skipet verdens største cruiseskip. I dag ligger skipet på 15. plass over verdens cruisegiganter, og huser rundt 5.000 passasjerer og besetning.